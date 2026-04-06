Flick montre les dents aux stars du FC Barcelone avant le choc contre l'Atlético

L'Allemand Hans-Dieter Flick, entraîneur du FC Barcelone, a adressé un avertissement sévère à ses joueurs avant d'affronter l'Atlético de Madrid mercredi prochain, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Il s'agit du cinquième match entre Barcelone et l'Atlético de Madrid cette saison, après deux rencontres en Liga et deux autres en demi-finale de la Coupe du Roi.

Selon le journal espagnol « AS », les matchs passionnants entre les deux équipes au cours de la saison actuelle ont entraîné une accumulation de comptes à régler entre les joueurs de Barcelone et ceux de l'Atlético en raison de la fréquence des confrontations.

Flick craint que ces comptes à régler ne poussent les joueurs de Barcelone à dépasser les limites, d'autant plus que la rivalité entre les deux équipes portera sur une place en demi-finale de la plus prestigieuse des coupes européennes.

Le journal espagnol a révélé que Flick avait donné des consignes strictes à ses joueurs, leur enjoignant d'éviter toute altercation avec les joueurs de l'Atlético de Madrid lors des deux prochains matchs.

Flick a demandé à ses joueurs de ne pas tomber dans le piège des altercations qui pourraient entraîner des cartons jaunes, comme celui reçu par Fermin Lopez samedi dernier, suite à son accrochage avec Koke et Giuliano Simeone après une faute commise contre son coéquipier Dani Olmo.

Flick a réagi immédiatement en remplaçant Fermin à la mi-temps afin de mettre un terme à sa tendance à provoquer les joueurs de l'Atlético.

Flick cherche à éviter que cette situation ne se reproduise, d'autant plus que Fermin risque une suspension pour le match retour de la Ligue des champions s'il reçoit un nouveau carton jaune.

Rappelons que le match de samedi dernier au stade « Riaz Air Metropolitano » a également été marqué par une altercation entre Ferran Torres, joueur du FC Barcelone, et Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético, sur la ligne de touche, ce que Flick souhaite éviter à tout prix lors des phases éliminatoires.



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