Hans Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a souligné l'importance de la victoire remportée par son équipe face à l'Atlético de Madrid, tout en minimisant la gravité des blessures subies par les joueurs du Barça lors du match.

« Nous avons dominé le match et remporté trois points extrêmement importants », a déclaré Flick dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca ».

Il a ajouté : « L'expulsion de Gerard Martin ?... Ce geste ne méritait pas un carton rouge... Pour moi, Gerard a touché le ballon et il n'y a tout simplement pas eu de faute. »

Au sujet des blessures de Marc Bernal et Ronald Araujo, l’entraîneur allemand a commenté : « Il faut attendre demain, mais les blessures ne semblent pas très graves. »

Il a poursuivi : « Nous avons joué contre une équipe en infériorité numérique, qui s’est bien défendue, mais je pense que nous avons dominé le match et que nous avons tout fait pour marquer le deuxième but. Nous avons pris les trois points ; ce n’est pas facile de jouer ici dans cette ambiance et avec ces émotions chargées, et je suis très heureux de cette victoire. »

Il a poursuivi : « La compétition en Liga ? Nous ne regardons jamais les autres équipes ; au final, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et faire notre travail. Il y a des choses que nous pouvons améliorer ; Araujo a eu des problèmes physiques, tout comme Bernat, et nous espérons que ce n’est pas grave. »

Il a ajouté : « Il est trop tôt pour parler de la prolongation du contrat de Lewandowski pour le moment. Il nous reste encore 8 matchs en Liga, et nous devons être prêts et nous concentrer sur ceux-là. »

Il a poursuivi : « Le Real Madrid trébuche ?... Comme vous le savez, je ne m’intéresse pas aux autres équipes, je me concentre uniquement sur la nôtre. Le premier match après la trêve internationale est toujours difficile, et mardi, un autre match compliqué nous attend face à l’Atlético. Nous sommes heureux, mais nous n’avons pas exagéré les célébrations. »

Au sujet de l’avenir de Marcus Rashford, Flick a commenté : « Il faut d’abord se concentrer sur la saison en cours, puis nous verrons ce qui se passera. C’est un joueur qui a déjà prouvé sa valeur. »



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