Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a adressé un dernier avertissement à ses joueurs quelques minutes avant le coup d'envoi du match contre le Real Madrid, ce soir, lors du Clasico de Liga, au stade du Camp Nou.

Flick a déclaré dans son entretien avec DAZN : « Le Real Madrid est une grande équipe, mais nous possédons nous aussi d'importantes qualités. Je veux voir une équipe concentrée. »

Et l'entraîneur du Barça d'ajouter : « Je pense que les joueurs savent très bien comment gérer le match, en particulier le Clasico. »

Il a poursuivi : « Nous avons disputé de nombreux matchs similaires contre le Real Madrid au cours des deux dernières années depuis mon arrivée, les joueurs possèdent donc suffisamment d'expérience et savent ce qui les attend. »

Flick a enchaîné : « Je suis serein, et c'est formidable de voir tout le monde suivre ce match, mais nous devons nous concentrer sur ce que nous avons à faire sur le terrain. »





Il a ajouté : « Lamine Yamal réalise une saison exceptionnelle. Il montre son engagement et son état d'esprit à chaque séance d'entraînement, et c'est impressionnant de le regarder. J'espère qu'il continuera toujours à jouer à ce niveau. »

Il a conclu : « Concernant l'absence de Courtois, nous savons qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde, et il le prouve à chaque match, mais nous avons nous aussi des joueurs blessés, et c'est une situation que nous devons gérer. »