Partager Suivez GOAL sur Google

Signe que le FC Barcelone commence à récolter les fruits de sa politique de patience envers ses jeunes talents, le club catalan a trouvé un accord verbal avec le latéral droit Brian Farinas pour prolonger son contrat jusqu'en juin 2031. Une récompense évidente pour un joueur qui a attendu son heure en silence, l'a saisie lorsqu'elle s'est présentée et a impressionné l'entraîneur Hans Flick par ses performances et son travail au quotidien.

Publicité

Farinas est en effet devenu titulaire en équipe première depuis août, et le directeur sportif Deco tenait à s'assurer de sa présence au-delà de 2028, année où son contrat actuel avec le Barça devait expirer, selon la radio espagnole « Cadena SER ».

Cette prolongation ne devrait pas peser lourdement sur le plafond salarial du club. Elle constitue plutôt une récompense et une reconnaissance de la progression du joueur, ainsi qu'un message clair de la direction : quiconque travaille dur et sait patienter aura sa chance au Camp Nou.

Le latéral droit originaire de Benicarló a longtemps attendu son heure et, lorsqu'elle est arrivée, il l'a saisie de la meilleure des manières. Il n'a fait ses débuts en équipe première qu'il y a trois semaines, profitant des absences sur blessure de Jules Koundé, Eric García et Xavi Espart, ce qui lui a permis d'évoluer au poste de latéral droit.

Un poste dont Flick avait déjà discuté avec lui pendant la préparation estivale : le technicien allemand le préparait à ce rôle et le suivait de près à l'entraînement, avant de lui accorder pleinement sa chance en match officiel.

Publicité Publicité

Depuis ses débuts, Farinas a disputé 136 minutes en Liga, réparties sur deux rencontres : il a joué l'intégralité du match, soit 90 minutes, face à Alavés, ainsi que la première période contre l'Atlético de Madrid. Il a également disputé 82 minutes en Ligue des champions face à Aston Villa, livrant une prestation solide saluée par tous.

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 08:00 VIL

Mais la confiance du Barça envers Farinas ne se limite pas à son temps de jeu : selon des sources proches du club, le joueur a conquis Flick jour après jour.

Le technicien allemand a apprécié dès le départ ses qualités techniques et tactiques, et il valorise tout particulièrement la manière dont il a attendu son tour : avec persévérance, patience et sagesse.

Publicité

Ce dernier aspect est primordial aux yeux de Flick, pour qui il est essentiel que les joueurs sachent attendre leur chance et soient prêts au moment où elle se présente.

C'est exactement ce qu'a fait le joueur, qui a répondu présent quand l'équipe avait besoin de lui. Le Barça souhaite désormais récompenser cette progression en prolongeant son contrat jusqu'en 2031.

Publicité

Au sein du club, beaucoup voient en Farinas le modèle idéal du joueur formé à « La Masia » : celui qui ne se plaint pas de rester sur le banc, ne réclame pas son départ à la première occasion, mais travaille en silence en ayant confiance que ses efforts finiront par être reconnus.

Cette décision intervient à un moment délicat pour le FC Barcelone, confronté à des blessures à répétition en défense et qui cherche des solutions en interne plutôt que de se tourner vers le marché des transferts et de débourser des sommes importantes.

Publicité

En prolongeant Farinas, le Barça s'assure de conserver l'un des talents émergents les plus en vue au poste de latéral droit, et offre à Flick une option supplémentaire de poids pour les grands rendez-vous, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions.

Reste désormais une question : Farinas poursuivra-t-il sa progression fulgurante au point de s'installer durablement comme titulaire dans l'effectif barcelonais, même après le retour des blessés, ou cette prolongation ne sera-t-elle que le début d'une plus grande success story dans les années à venir ?