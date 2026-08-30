Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a commenté la situation de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, qui n'a pas encore joué avec le Barça cette saison.

Hamza Abdelkarim s'était clairement illustré avec l'équipe première du Barça durant la préparation, mais il n'a pas joué la moindre minute lors des deux premiers matches du Barça en Liga.

Flick a déclaré, en conférence de presse avant le match contre le Rayo Vallecano en championnat d'Espagne : « Raphinha est-il actuellement le meilleur pour occuper le poste d'avant-centre ? En tant qu'attaquant, il doit initier le pressing, et il le fait très bien. Tout le monde sait qu'il est un leader et il en a conscience. En plus de cela, il est aussi efficace devant le but. Et il y a d'autres joueurs, comme Fermín, qui peuvent également le faire. »

Interrogé sur la raison pour laquelle Hamza jouait peu, l'entraîneur allemand a répondu : « Ce n'est pas facile. Nous pensons toujours à donner leur chance à ceux qui la méritent, et il la mérite grâce à ses excellents entraînements, sans compter qu'il a le bon état d'esprit. »

Il a poursuivi : « Hamza mérite de jouer et il jouera bel et bien. Nous lui accorderons des minutes afin qu'il puisse montrer ce dont il est capable dans un match de championnat. Sa situation ressemble à celle de Bryan Farinas, qui m'a beaucoup surpris et qui possède un grand talent et un profil à cent pour cent, mais qui a besoin de minutes. »



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