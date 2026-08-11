L'entraîneur allemand Hansi Flick a continué de s'appuyer sur des éléments du Barça Atlètic lors des préparatifs de l'équipe première, en vue du match amical très attendu face au FC Bâle suisse dimanche prochain.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », la séance d'entraînement de mardi matin dans la cité sportive Joan Gamper a été marquée par le retour du défenseur français Jules Koundé après la fin de sa participation à la Coupe du monde, où il a rejoint le groupe normalement, tandis que Flick a poursuivi sa politique de recours à un grand nombre de joueurs de l'équipe réserve pour combler le manque d'effectif.

Hamza Abdelkrim confirme sa présence

Le fait le plus marquant a été la présence continue du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkrim au sein des entraînements de l'équipe première pour le deuxième jour consécutif, après avoir été l'un des quatre seuls joueurs à avoir participé à la séance de lundi aux côtés des gardiens Iker Rodríguez et Aron Yaakobishvili et du défenseur Álvaro Cortés.

La convocation répétée de Hamza reflète la confiance du staff technique en ses capacités, et lui offre une véritable occasion de se frotter au groupe premier avant le lancement de la saison, dans un contexte marqué par l'absence de plusieurs noms cadres.

La séance de mardi a réuni, aux côtés de Hamza, Xavi Espart, Ibrahima Toncara, Jordi Pesquer, Aurín Guerin, Brian Fariñas, Toni Marqués, Jofre Torrents, Guille Fernández et Toni Fernández.

L'équipe avait récupéré hier les services de Joan García, Eric García et Anthony Gordon après leur entraînement individualisé de dimanche, tandis que le quintette espagnol Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal et Ferran Torres reste à l'écart des entraînements collectifs, avec le flou qui persiste autour de l'avenir de Torres après le refus par le Barça d'une première offre du Paris Saint-Germain d'une valeur de 40 millions d'euros.

L'équipe doit poursuivre ses entraînements cet après-midi pour élever sa condition physique, avant de s'envoler vers la Suisse pour affronter Bâle en amical le 16 août au stade Saint-Jacques-Park.