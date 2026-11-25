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L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé ce mercredi la composition officielle des Blaugrana face aux Azerbaïdjanais de Sabah, pour l'un des matchs de phase de groupes les plus passionnants et les plus attendus, en raison des absences qui frappent le Barça.

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Ce match du FC Barcelone compte pour la cinquième journée de la Ligue des champions. Le club catalan y cherche à empocher les trois points et à se rapprocher un peu plus des équipes de tête, lui qui aborde la rencontre à la huitième place avec 9 points.

La composition annoncée par Flick réserve de nombreuses surprises, notamment en attaque, où le technicien allemand a décidé d'aligner un trio entièrement nouveau. Un message clair : il n'a pas peur de prendre des risques et fait confiance à tous les éléments de son effectif.

La composition du FC Barcelone face à Sabah en Ligue des champions

Gardien : Juan García.

Défense : Alejandro Balde, Gerard Martín, Jules Koundé, Frenkie de Jong.

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Milieu : Gavi, Pedri, Fermín López.

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Attaque : Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon.

Dans les buts, Flick renouvelle sa confiance au jeune gardien Juan García, devenu ces derniers temps le premier choix du club catalan grâce à la régularité de ses performances, à ses réflexes et à sa capacité à relancer proprement de derrière avec beaucoup d'assurance.

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En défense, Flick a opté pour une association mêlant vitesse, puissance et expérience. La présence de De Jong en défense centrale constitue l'une des principales surprises de cette composition : Flick mise sur sa grande capacité à ressortir le ballon proprement et à diriger la ligne arrière avec sérénité.

Au milieu de terrain, Flick a choisi le trio qu'adorent les supporters barcelonais : Gavi, Pedri et Fermín López. Un trio qui allie combativité, technique et intelligence, offrant au Barça la pleine maîtrise du jeu et la capacité de faire circuler rapidement le ballon de la défense vers l'attaque.

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La grande surprise est venue de l'attaque, où Flick a décidé de lancer un nouveau trio explosif : Gabriel Jesus, Karim Adeyemi et Anthony Gordon. Un trio qui se distingue par sa vitesse, sa technique et sa puissance physique, à l'aise pour se déplacer dans les petits espaces et pour exercer un pressing haut sur les défenses adverses.

Ce trio est aligné ensemble pour la première fois dans le onze du FC Barcelone, ce qui plonge les supporters catalans dans une grande impatience : comment se comportera-t-il face à la défense de Sabah, et parviendra-t-il à convertir ses occasions en buts rapides pour plier le match ?

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Flick sait bien que la rencontre du jour ne sera pas facile, malgré l'écart de niveau entre les deux équipes. Sabah aborde le match avec de grandes ambitions et cherche à créer la surprise face à l'un des plus grands clubs d'Europe, tandis que le Barça est sous la pression d'une victoire impérative pour conserver sa place en tête et confirmer qu'il mérite sa qualification pour la phase à élimination directe.