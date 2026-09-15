L'entraîneur allemand du Barça, Hansi Flick, a souligné la difficulté du match face au Racing Santander, prévu demain mercredi, lors de la sixième journée du championnat d'Espagne.

Selon le journal espagnol « Marca », Flick a évoqué la manière de gérer les efforts des joueurs de l'équipe en pleine trêve internationale, en déclarant : « Ce sont des choses que je ne peux pas changer. Ils ont tout regroupé après une longue Coupe du monde, et c'était nécessaire, mais pour le club ce n'est pas le meilleur choix. Nous devons être honnêtes et accepter la situation. Ils ont pris cette décision et nous devons l'accepter. »

Au sujet du choix du stade « Spotify Camp Nou » pour accueillir la finale de la Ligue des champions en 2029, l'entraîneur des Blaugrana a déclaré : « Notre rêve est de remporter la Ligue des champions avant cette date. On nous a annoncé cette nouvelle, et c'est une bonne nouvelle pour le club. Ce stade, une fois sa construction achevée, sera exceptionnel. »

Concernant la possibilité que l'entraîneur allemand soit à la tête du staff technique de l'équipe lors de cette finale, Flick a affirmé : « J'y serai à 100 %, c'est certain, que ce soit en tant qu'entraîneur ou en tant que supporter, et nous verrons ce qui se passera. Personne ne sait ce qui peut arriver à l'avenir, et dans le football tout est possible. Pour l'heure, j'apprécie d'être à Barcelone et d'entraîner l'équipe, mais personne ne sait ce qui peut se produire. »

Flick est revenu sur sa déclaration de l'an dernier selon laquelle « l'ego tue le succès », en expliquant : « Nous sommes totalement concentrés. On ne peut pas gagner des titres aujourd'hui, on ne peut les remporter que le moment venu, et c'est notre état d'esprit. Pour l'instant, ce qui est entre nos mains, c'est de fournir des efforts chaque jour, et les résultats viendront ensuite. C'est là-dessus que nous nous concentrons. Tout le monde sait que, si tu gagnes le Ballon d'or ou des titres collectifs, ce sont les titres collectifs qui comptent le plus pour moi. »

À propos de la situation du joueur Gavi au sein de l'équipe, l'entraîneur du Barça a insisté : « Tous les joueurs sont importants pour nous, et chaque joueur que nous avons dans l'effectif est extrêmement important : nous avons besoin de tout le monde. Gavi a une grande ambition et veut toujours jouer ; il a disputé le premier match, puis s'est blessé et est revenu par la suite. L'équipe fonctionne bien actuellement, mais nous avons besoin de tout le monde, et le plus important est que chacun sache que nous avons besoin de lui et qu'ils restent positifs. Il s'entraîne bien, et c'est ce que je veux voir de sa part. »

Au sujet de la quête d'une septième victoire consécutive, Flick a conclu ses propos en déclarant : « Ce que nous voulons, c'est gagner les matchs et remporter la victoire à chaque rencontre, mais nous ne pensons à rien d'autre qu'au match de demain. Demain nous attend un match important sur notre terrain, face à un adversaire qui affiche de très bonnes performances. Il est impressionnant de voir comment ils jouent et le courage dont ils font preuve, car ils attaquent toujours en profondeur et dans les espaces. Ce ne sera pas un match facile, et nous avons besoin que tout le monde soit pleinement concentré pour prouver que nous sommes les meilleurs. »



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