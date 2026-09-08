Flick : ce joueur ne participera pas avec nous au choc de la Ligue des champions

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a confirmé l'absence de l'un des joueurs du Barça face au Feyenoord, mercredi prochain, lors de la première journée de la première phase de la Ligue des champions.

À propos du plan de Barcelone concernant l'ailier belge Jessy Piseiro, Flick a déclaré en conférence de presse d'avant-match : « Il ne fera pas partie de l'équipe mercredi, mais il va bien. L'idée est qu'il s'entraîne avec nous et joue avec le Barça Atlètic. Mais il est lié à nous et possède des qualités remarquables. »

Concernant la situation du milieu de terrain néerlandais De Jong, l'entraîneur allemand a affirmé : « Il possède un potentiel immense, et je suis heureux de l'avoir avec nous. Il doit se rétablir et beaucoup s'entraîner, et c'est ce qu'il fait. J'espère que nous pourrons le revoir au cours des prochaines semaines. »

De Jong avait disputé les trois derniers matchs de la Coupe du monde malgré des douleurs au genou droit, des douleurs qui se sont aggravées de manière inquiétante, au point qu'il est apparu visiblement affecté lors du match contre le Maroc.

De Jong a justifié sa position en soulignant que les médecins s'étaient trompés dans le diagnostic de son état, après avoir sous-estimé la gravité des douleurs dont il souffrait au genou.

Après l'élimination des Pays-Bas face au Maroc, Frenkie a décidé de prendre plusieurs semaines de repos, avant de revenir le 13 juillet à la Cité sportive, visiblement inquiet, la douleur ayant persisté et le genou étant manifestement enflé.

Les examens qu'il a passés à Barcelone ont confirmé la gravité de la blessure, après avoir révélé une déchirure du ligament latéral interne du genou droit.



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