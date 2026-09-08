Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, s'est présenté avec assurance lors de la conférence de presse précédant l'entrée en lice du club en Ligue des champions, affirmant que l'équipe possède les atouts pour remporter le titre, tout en adressant des messages fermes à l'intérieur du vestiaire.

Le rêve de la Ligue des champions est envisageable

Interrogé sur l'obsession de l'équipe pour le titre européen, Flick a déclaré : « Tout grand club rêve de la Ligue des champions, car c'est la plus grande des compétitions. Nous avons la qualité pour la remporter, mais le chemin est encore long et nous devons prouver notre niveau en Europe comme en Liga. »

Au sujet du rôle de Rodri pour calmer un groupe jeune, il a précisé : « La question concerne toute l'équipe. Chacun a la responsabilité de tout donner pour le club chaque jour. Nous avons signé quatre victoires, ce qui n'est pas facile, mais cela ne veut pas dire que tout est parfait. »

Un message aux joueurs mécontents

Le technicien allemand a adressé un message direct aux remplaçants : « Il est normal que certains joueurs ne soient pas satisfaits de leur situation dans une équipe d'une telle qualité. Ils doivent prouver chaque jour qu'ils sont les meilleurs, rester positifs et soutenir leurs coéquipiers en attendant leur chance. C'est moi qui décide de la composition, après un suivi quotidien avec le staff technique. »

À propos de l'atmosphère de l'équipe lors de sa troisième année, il a affirmé : « Je vois une grande qualité, une forte unité et une communication efficace entre les joueurs. Nous devons être unis et nous battre ensemble, et c'est ce qui se passe actuellement. Le niveau des matchs est le reflet de la qualité des entraînements. »

Un troisième titre consécutif et une défense des arbitres

Concernant un sacre en Liga pour la troisième fois consécutive, Flick a affirmé : « Cela fait aussi partie de nos rêves et de nos objectifs, et ce serait un grand exploit si nous y parvenions. »

Flick a refusé d'entrer dans la polémique de l'arbitrage et des simulations dans la surface, déclarant : « Ce n'est pas de mon ressort. La qualité de l'arbitrage est bonne en Espagne et en Europe, et leur tâche n'est pas facile. Nous devons leur faire confiance et les soutenir, et j'essaie toujours de garder mon calme. »

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Yamal, Gordon et le style de jeu

Il a fait l'éloge de Lamine Yamal : « Un joueur capable de décider des matchs à lui seul, qui aime progresser jour après jour. Je vois l'ampleur de la responsabilité qu'il porte en tant que l'un des leaders de l'équipe. Le plus important, c'est qu'il continue de prendre du plaisir au football, car lorsqu'il s'amuse, il est à son plus haut niveau. »

Au sujet de l'adaptation de l'attaquant Gordon, il a précisé : « En tant qu'attaquant, il veut toujours marquer. Il a manqué quelques occasions, mais il crée des buts, et c'est très important. Je suis convaincu que les buts viendront, et je suis satisfait de ce qu'il apporte défensivement et offensivement. »

Il a conclu au sujet du style de jeu de l'équipe en Ligue des champions : « Nous nous adaptons toujours en fonction de l'adversaire. Nous avons notre idée, qui a très bien fonctionné ces deux dernières années, et il se peut que nous l'ajustions lorsque cela est nécessaire. Dans les grands moments, nous avons besoin de tous les joueurs à leur meilleur niveau. »

Qu'en est-il de la course au Ballon d'Or ?

Au sujet de la polémique autour du Ballon d'Or, après que Luis Enrique et Mourinho l'ont réclamé pour leurs joueurs et que Mbappé a affirmé le mériter, et à la question de savoir s'il estimait que le lauréat se trouvait au Barça, Flick a répondu avec réserve :

« Bien sûr, nous avons de nombreux joueurs formidables, et je serais très heureux si l'un d'eux remportait le Ballon d'Or. Nous verrons ce qui se passera. »

Il a ajouté : « Ce n'est pas mon rôle de mener une campagne en faveur d'un joueur en particulier, mais j'estime que nous possédons une qualité immense. »

Il a conclu : « Pour moi, il ne s'agit pas seulement de qualité, mais aussi du comportement et de l'état d'esprit que les joueurs affichent chaque jour. Alors, oui, j'ai dans l'équipe plusieurs joueurs capables de remporter le Ballon d'Or. »