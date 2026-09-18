Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a affirmé que son équipe devait se concentrer entièrement sur la rencontre face à Séville demain samedi, refusant de se préoccuper de la possibilité de décrocher une septième victoire consécutive ou du derby de Madrid attendu le lendemain.

Le Barça se déplace sur le terrain de Séville lors de la septième journée de la Liga, en quête d'un nouveau succès qui lui permettrait de conserver son début de saison parfait, avant que les regards ne se tournent dimanche vers le derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, comptant pour la même journée.

Interrogé sur l'influence du derby sur la rencontre face à Séville, Flick a déclaré lors d'une conférence de presse ce vendredi : « Pour moi, le plus important est de nous concentrer sur nous-mêmes. Nous voulons gagner, et c'est le travail que nous devons accomplir à Séville. »

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« Le Barça est différent désormais »

Flick a été interrogé sur l'impact de la défaite du Barça face à Séville sur le score de 4-1 au stade Ramón Sánchez-Pizjuán la saison dernière, mais il a insisté sur le fait que son équipe actuelle se trouvait dans une situation différente.

Il a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « AS » : « Je dois d'abord dire que je pense que nous sommes désormais à un niveau différent de celui que nous avions l'an dernier. »

Il a néanmoins mis en garde contre le danger que représente son adversaire, soulignant que le résultat du match ne serait pas acquis avant le coup d'envoi, et a ajouté : « Mais chaque match commence sur le score de 0-0, et Séville, surtout sur son terrain, affiche de très bons niveaux. »

Flick a expliqué que Séville s'appuyait sur un style défensif fondé sur le marquage individuel et le pressing direct, ce qui exige des joueurs du Barça une rapidité dans la circulation du ballon et un mouvement permanent.

Il a déclaré : « Séville défend en homme à homme, et va essayer de nous mettre la pression dans ces situations. Il sera donc important pour nous de jouer avec confiance et de ressortir le ballon sur les côtés. »

Il a ajouté : « Il sera important de contrôler le match et de savoir comment le faire face à une équipe qui s'appuie beaucoup sur le marquage individuel. Nous devons faire circuler le ballon rapidement, surtout dans notre moitié de terrain, et essayer de le déplacer d'un côté à l'autre. »

Flick a insisté sur le fait que la rapidité de circulation du ballon serait l'une des clés du Barça pour déjouer le pressing de l'équipe locale et créer des espaces, dans une rencontre où l'on s'attend à ce que Séville exerce un marquage direct sur les joueurs du club catalan.

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