Fletcher : "Pogba reste le joueur le plus influent de Manchester United"

Darren Fletcher pense que le possible retour à la compétition de Paul Pogba dès week-end est une excellente nouvelle pour les Red Devils.

L’ancien milieu de terrain de , Darren Fletcher, a étiquetté Paul Pogba comme le «joueur le plus influent de l’équipe actuelle" des Diables Rouges.

L’international français fait régulièrement l’objet de critiques à Old Trafford depuis son retour de la en 2016, mais l'ancien international écossais les désapprouve et estime que "la Pioche" reste un maillon essentiel de MU, celui "qui demande toujours le ballon".

"Si vous regardez les statistiques sur une saison - buts, aides, chances créées, passes - il est le joueur le plus dominant et le plus influent de Manchester United", a déclaré Fletcher dans un entretien à Sky Sports. «C’est un coup dur [sa blessure], car c’est un leader, un champion du monde. Ses performances ne sont pas jugées à leur juste valeur. Les gens attendent probablement trop de lui, mais si vous regardez les statistiques, il répond toujours présent et fait avancer les choses."

"C'est probablement là que les critiques viennent parce qu'il essaie toujours de se montrer entreprenant. Les grands joueurs de Manchester United ont toujours fait ça, ils ne choisissent pas la facilité our la sécurité. La seule chose qu'on peut lui reprocher c'est peut-être de trop forcer", a poursuivi le néo-retraité.

Pogba a été amoindri par un coup à la cheville récemment et c'est ce qui lui a notamment fait manquer les matches perdus par les siens contre et .

United a échoué de marquer trois fois cette saison et Pogba, absent depuis cinq rencontres, a raté chacune de ses sorties. L’équipe de Solskjaer n’a marqué qu’une fois en 450 minutes sans son international tricolore. Il est difficile de n'y voir qu'une simple coïncidence.

Après s'être parfaitement soigné durant la trêve internationale, Pogba devrait être disponible pour le match de dimanche, le derby contre . Le coach norvégien espère également pouvoir récupérer Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof et Luke Shaw.