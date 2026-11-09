Partager Suivez GOAL sur Google

Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a convoqué pour la première fois en équipe nationale A le défenseur de Monaco Flavio Nazinho, en vue des deux prochains matches de Ligue des nations. Le jeune latéral gauche vient renforcer le groupe pour les dernières rencontres de la phase de groupes contre le Danemark et le pays de Galles.

Publicité

Jesus fait appel à un joueur en vue à Monaco

Le Portugal a officiellement intégré Nazinho à son groupe pour les deux dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations. Le joueur de 23 ans, auteur de performances régulières en Ligue 1 cette saison, a été retenu par Jesus alors que le Portugal se prépare à affronter le Danemark le 14 novembre, puis le pays de Galles trois jours plus tard. C’est une étape importante pour le défenseur, qui a déjà représenté son pays dans plusieurs catégories de jeunes, mais jamais en équipe première.

L’annonce a d’abord été relayée par Monaco, qui a confirmé que sa recrue estivale rejoindrait immédiatement le rassemblement de la sélection. Arrivé du Cercle Brugge, Nazinho a réussi ses débuts en France et s’est imposé comme une option fiable sur le flanc gauche.

Le joueur de Monaco vise la Coupe du monde

Sa convocation intervient à un moment crucial : le Portugal cherche à consolider sa première place dans le groupe 4 de la Ligue A, où il compte actuellement une confortable avance de six points sur le Danemark, deuxième. Interrogé plus tôt cette année sur ses ambitions, Nazinho avait expliqué à quel point cette perspective comptait pour lui.

« C’est un rêve, c’est certain ! Mais je ne suis pas du genre à vouloir brûler les étapes. Je veux avancer étape par étape, rejoindre Monaco est déjà un grand pas. Avant tout, je veux profiter de l’occasion de jouer ici et montrer mes qualités. Et, qui sait, peut-être participer à la prochaine Coupe du monde [2030] », avait déclaré le défenseur.

Publicité Publicité

Une blessure oblige à revoir les plans tactiques

L’arrivée de Nazinho dans le groupe de l’équipe première semble répondre directement aux inquiétudes concernant l’état physique de Nuno Tavares. Le défenseur de la Lazio était le seul arrière gauche de métier dans la sélection initiale de Jesus, mais il a dû sortir à la mi-temps du match contre Naples dimanche. Gennaro Gattuso, l’entraîneur de la Lazio, a ensuite révélé que Tavares souffrait déjà de problèmes physiques avant le coup d’envoi, ne laissant guère d’autre choix au staff de la sélection que de chercher une autre solution.

Related Topics

Prochains matchs POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

La Fédération portugaise de football devrait apporter davantage de précisions sur la gravité de la blessure de Tavares, mais la convocation de Nazinho laisse penser que le joueur de la Lazio ne sera pas disponible pour les prochains matches. Pour Jesus, la situation complique la recherche d’un équilibre défensif, même si le joueur de Monaco arrive en excellente forme. Le jeune défenseur retrouvera dans le groupe un visage familier en la personne de Bernardo Silva, ancien joueur de Monaco qui reste un élément central de la sélection.

Une ascension rapide du Sporting à la Ligue 1

Le parcours de Nazinho jusqu’à l’équipe nationale première témoigne d’une progression régulière et d’une remarquable capacité d’adaptation. Formé au centre de formation réputé du Sporting CP, il a disputé 11 matches avec l’équipe première du club lisboète avant de chercher davantage de temps de jeu ailleurs. Il s’est ensuite fait remarquer au Cercle Brugge, en Belgique, où ses prestations énergiques lui ont valu un transfert remarqué au Stade Louis II lors du dernier mercato estival.

Publicité

Depuis son arrivée en principauté, il n’a pas tardé à s’illustrer dans le football français. Le défenseur compte déjà un but et deux passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2026/27. Son premier but pour le club a notamment été inscrit lors d’une rencontre à fort enjeu face au Paris Saint-Germain, preuve de sa capacité à répondre présent dans les grands matches.