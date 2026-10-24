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Tenant du titre de la Copa Libertadores, Flamengo a déposé une réclamation officielle auprès de l’instance dirigeante du football sud-américain, mettant en cause la participation de Marcos Rojo, ancien défenseur de Manchester United, lors de sa défaite en demi-finale jeudi. Le club brésilien a été éliminé aux tirs au but au Maracanã après avoir échoué à trouver la faille face à Estudiantes, réduit à dix, lors de deux matches sans but.

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Les champions en titre contestent l’autorisation de jouer accordée au défenseur

Selon ESPN Brasil, Flamengo conteste la présence du défenseur de 36 ans après que le Tribunal arbitral du sport (TAS) lui a accordé une autorisation provisoire de jouer, 24 heures avant le match décisif de jeudi. Flamengo fait valoir qu’aucune décision définitive n’avait été rendue à son sujet, ce qui exposerait Estudiantes à une défaite 3-0 sur tapis vert en vertu du Code disciplinaire de la CONMEBOL. Le club doit présenter sa défense d’ici la date limite fixée à la semaine prochaine.

Sur le terrain, le gardien Fernando Muslera, 40 ans, a arrêté les tirs au but de Jorginho, Lucas Paqueta et Bruno Henrique pour assurer une victoire 3-2 lors de la séance.

Une recrue d’urgence à l’origine d’un litige sur son inscription

Estudiantes avait initialement fait revenir ce joueur formé à La Plata comme recrue d’urgence, car les défenseurs centraux Gonzalez Pirez et Tomas Palacios étaient suspendus pour le match aller. Sous contrat avec Racing jusqu’en décembre, Rojo a quitté le club de Diego Milito dans un climat tendu après qu’Estudiantes a accepté de payer 500 000 $ pour sa libération, auxquels s’ajoutaient une prime de 250 000 $ en cas de qualification pour la finale et une autre de 450 000 $ en cas de victoire finale.

Bien que le club argentin l’ait inscrit dans son championnat le 9 octobre, en dehors de la période habituelle des transferts grâce à une dérogation, la CONMEBOL lui a interdit de disputer le match aller. Après l’intervention du TAS, l’entraîneur principal Cacique Medina l’a titularisé jeudi dans une défense à trois, avant son remplacement par Palacios à la 77e minute. Les visiteurs ont surmonté l’expulsion de Baltasar Rodriguez à la 50e minute, notamment grâce aux exploits de Muslera, vétéran de cinq Coupes du monde.

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Un précédent historique favorable aux visiteurs argentins

Flamengo espère un renversement de situation semblable à celui des huitièmes de finale de 2018, lorsque Santos avait été sanctionné après un match nul 0-0 contre Independiente. Mais cette infraction concernait un système interne à la CONMEBOL, et non une directive émanant d’une instance judiciaire supérieure comme le TAS. À l’époque, le communiqué officiel de l’instance dirigeante indiquait : « La CONMEBOL décide de déclarer Santos Futebol Clube perdant du match disputé le 21 août, d’attribuer une victoire 3-0 à Club Atletico Independiente et de maintenir la suspension du joueur Carlos Andres Sanchez Arcosa. »

Une finale continentale attend les vainqueurs aux tirs au but

À moins que le recours n’aboutisse, Estudiantes affrontera en finale Palmeiras, vainqueur en 2020 et 2021, à l’Estadio Centenario, en Uruguay, le 28 novembre. Le club argentin vise un cinquième titre en Libertadores, le premier depuis 2009, et espère mettre fin à une série de sept années de sacres brésiliens depuis le triomphe de River Plate en 2018. De son côté, Flamengo reprendra le championnat du Brasileirão contre Atletico-MG dimanche, avant d’affronter Vasco et Gremio.