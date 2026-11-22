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Pour la deuxième année consécutive, c’est le Flamengo qui fait la fête au Brésil. Le club s’est adjugé le championnat brésilien, rééditant son succès de l’an dernier. Le titre de Brasileirão a été décroché à deux journées de la fin, grâce au match nul 1-1 sur le terrain de Palmeiras, son rival direct pour le titre.

L’équipe de Leo Jardim, qui compte de nombreux anciens du football italien, peut fêter son titre. Le Mengao doit remercier Lino qui égalise après l’ouverture du score d’Arias et permet au Flamengo d’être mathématiquement sacré champion du Brésil. Ce nul porte en effet le club de Rio à 80 points, avec six longueurs d’avance sur son rival de São Paulo à deux journées de la fin, mais trois victoires de moins.

Il s’agit du neuvième Brasileirão remporté par le Flamengo. Plusieurs anciens joueurs de Serie A ont contribué à ce sacre, parmi lesquels Jorginho, Lucas Paquetá, Danilo (qui décroche son 34e trophée en carrière), Alex Sandro, Pedro, Emerson Royal et Erick Pulgar.