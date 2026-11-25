Comment regarder FK Kauno Zalgiris - Riga FC avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de façon plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous aider.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Optez pour un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Optez pour un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous au service du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 Dariaus Ir Gireno Stadium

Le FK Kauno Zalgiris reçoit le Riga FC en Ligue Conférence au stade Dariaus ir Gireno. Les supporters cherchent déjà sur quelle chaîne et où regarder le match en streaming.

L’équipe lituanienne arrive en méforme. La formation de Zeljko Sopic n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches et s’est inclinée 3-0 face à Lugano en Ligue Conférence le 5 novembre.

Les défaites se sont accumulées. Le Zalgiris s’est incliné 4-1 face au FK TransINVEST en A Lyga le 8 novembre, après avoir également perdu 4-1 contre Brann en Europe le 22 octobre.

Le Riga FC, entraîné par Adrian Gula, s’est montré plus régulier dans la phase de ligue. Il a fait match nul 1-1 contre Jablonec et 1-1 contre le Pafos FC en Europe, et s’est imposé 5-2 sur le terrain de Grobina en Virsliga.

L’équipe lettone a toutefois perdu 2-0 contre Auda en Coupe le 20 novembre, lors de son dernier match. Ce résultat a mis fin à une série de quatre rencontres sans défaite.

Au classement de la Ligue Conférence, le Riga FC occupe la 19e place et le Zalgiris la 36e. Cet écart donne davantage d’importance à la rencontre entre deux équipes toujours en quête de résultats.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce match, de l’heure du coup d’envoi aux actualités et à la forme des équipes.

Actualités des équipes et effectifs