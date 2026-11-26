Comment regarder FK Kauno Zalgiris - Riga FC avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 Dariaus Ir Gireno Stadium

Le FK Kauno Zalgiris reçoit le Riga FC en Ligue Conférence au stade Dariaus ir Gireno. Les supporters cherchent déjà où regarder la rencontre, à la télévision ou en streaming.

Le club lituanien arrive en mauvaise forme. L’équipe de Zeljko Sopic n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches et s’est inclinée 3-0 face à Lugano en Ligue Conférence le 5 novembre.

Les défaites se sont enchaînées. Le Zalgiris a perdu 4-1 contre le FK TransINVEST en A Lyga le 8 novembre, après s’être également incliné 4-1 face à Brann en Europe le 22 octobre.

Le Riga FC, entraîné par Adrian Gula, s’est montré plus régulier lors de la phase de ligue. Il a fait match nul 1-1 contre Jablonec et 1-1 contre le Pafos FC en Europe, et s’est imposé 5-2 sur le terrain de Grobina en Virsliga.

Le club letton a toutefois perdu 2-0 contre Auda en Coupe le 20 novembre, lors de sa dernière sortie. Ce résultat a mis fin à une série de quatre matches sans défaite.

Au classement de la Ligue Conférence, Riga occupe la 19e place et le Zalgiris la 36e. Cet écart donne davantage d’importance à la rencontre entre deux équipes toujours en quête de résultats.