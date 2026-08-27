Le stade « Camp Nou » du FC Barcelone est devenu le grand favori pour accueillir la finale de la Ligue des champions en 2029, dans le cadre d'une concurrence acharnée avec le stade anglais de Wembley.

Le quotidien catalan « Mundo Deportivo » a rapporté ce jeudi que l'Union européenne de football (UEFA) considère le Camp Nou comme l'option privilégiée par rapport au stade de Wembley, choix qui sera arrêté lors de la réunion du comité exécutif prévue le 15 septembre prochain dans la ville grecque de Thessalonique.

Le journal ajoute que l'achèvement partiel du stade en raison des travaux de construction ne constitue pas un obstacle, mais que l'image d'une finale européenne devant 104 600 spectateurs est une image incomparable pour l'Union européenne de football.

Le Camp Nou a accueilli à deux reprises la finale de la Ligue des champions : la première fois lorsque Milan a battu le Steaua Bucarest (4-0) en 1989, et la seconde fois lorsque Manchester United s'est imposé face au Bayern Munich (2-1) en 1999.

Le journal a souligné que l'offre de Barcelone, soutenue par le conseil municipal de Barcelone, le gouvernement de Catalogne, la Fédération royale espagnole de football et le gouvernement espagnol, est considérée comme la mieux placée pour remporter le droit d'accueillir la finale européenne au détriment du stade de Wembley.

L'achèvement partiel du stade ne représente pas un obstacle pour l'UEFA, qui connaît le projet dans ses moindres détails, y compris l'installation du toit l'été prochain.

La Fédération a intensifié ses visites sur le chantier afin de donner le feu vert au retour du stade en Ligue des champions en décembre 2025.

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