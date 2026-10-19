Le Tribunal arbitral du sport a publié un communiqué important dans lequel il a fixé la date du règlement de la crise de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal.

La sélection sénégalaise a été sacrée championne d'Afrique aux dépens du Maroc, après sa victoire 1-0 en finale, à l'issue des prolongations.

Mais la Confédération africaine de football a ensuite pris la décision de retirer le titre continental au Sénégal pour l'attribuer au Maroc, et ce après que les joueurs des Lions de la Teranga se furent retirés durant la rencontre, en signe de protestation contre le penalty accordé au Maroc avant la fin de la seconde période.

L'audience s'est tenue au siège du TAS à Lausanne, le jeudi 8 octobre, à huis clos.

Le Tribunal a déclaré dans un communiqué, sur son site officiel, que la décision devrait être rendue à la fin du mois de novembre prochain.

Le communiqué poursuit : « La formation arbitrale a entamé ses délibérations, qui se poursuivent actuellement. Les arbitres du Tribunal arbitral du sport ont décidé de rendre une décision complète comprenant les motifs et les attendus juridiques. »

Le texte insiste : « Ce processus nécessitera plusieurs semaines, et la décision du Tribunal devrait être rendue à la fin du mois prochain. »