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La pression s'accentue sur Al-Ittihad, dont les résultats restent irréguliers en Ligue des champions Élite de l'AFC, alors que ses supporters attendent une réaction forte de l'équipe, capable de restaurer la confiance et de mettre fin à l'hémorragie de points.

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Alors qu'Al-Ittihad s'apprête à recevoir les Ouzbeks du Pakhtakor, son entraîneur Jens Fising a tenu des propos remarqués. Il est revenu sur le bilan continental de son équipe, a dévoilé sa position sur d'éventuels renforts et a adressé un message sur les qualités du groupe actuel.

Jens Fising, entraîneur d'Al-Ittihad, a assuré que son équipe visait un retour à la victoire face au Pakhtakor. Il a insisté sur la nécessité de tirer profit de l'avantage du terrain et du soutien du public pour obtenir un résultat positif et faire oublier l'image peu satisfaisante renvoyée lors du dernier match.

« Nous jouerons à domicile, devant notre public. Nous savons que nous n'avons pas affiché le niveau espéré lors de notre dernier match, et nous voulons montrer un meilleur visage et l'emporter », a déclaré Fising lors de la conférence de presse d'avant-match.

Le technicien n'a pas esquivé la question du maigre bilan d'Al-Ittihad dans la compétition asiatique. Il a reconnu que récolter seulement 4 points sur 12 possibles ne correspondait pas aux ambitions des supporters, tout en refusant de réduire la performance de son équipe aux seuls résultats.

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« Nous savons que les supporters ne seront pas satisfaits de 4 points sur 12, mais tout ce que nous avons montré n'a pas été mauvais. Nous savons ce que nous faisons et nous cherchons à remporter le plus de victoires possible. Nous devons aborder les choses avec réalisme », a-t-il expliqué.

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Il a souligné qu'Al-Ittihad avait progressé au cours des cinq derniers mois, assurant que l'équipe avait livré de bonnes prestations lors de certains matchs, mais qu'un manque de réussite dans les moments décisifs l'avait empêchée de les traduire en résultats positifs.

Interrogé sur l'impact des trêves sur les performances de l'équipe, Fising a minimisé les effets négatifs de la première interruption, estimant que la situation n'était pas aussi mauvaise que certains l'imaginaient. Il a insisté sur le fait que le staff technique se concentrait désormais sur les échéances à venir, avec des joueurs prêts et ayant retrouvé confiance en leurs moyens.

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Pas de nouvelles recrues : Fising fait confiance au groupe actuel

Sur le dossier des transferts, Fising s'est montré clair quant aux besoins d'Al-Ittihad. Il a démenti avoir réclamé l'arrivée de nouveaux joueurs dans les prochains temps, se disant satisfait des ressources dont dispose l'effectif actuel.

« Je n'ai pas demandé le recrutement de nouveaux joueurs. Nous avons des joueurs qui possèdent les qualités nécessaires. Il est naturel que les clubs du monde entier cherchent à renforcer leurs rangs pendant les périodes de transferts, ce sont des démarches habituelles dans le football », a-t-il déclaré.

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L'entraîneur a également affirmé entretenir de bonnes relations avec les différentes parties au sein du club, et que tout le monde travaillait dans le même esprit afin d'améliorer les résultats et de donner le meilleur lors de la période à venir.

Le match contre le Pakhtakor revêt une importance double pour Al-Ittihad, dont les objectifs ne se limitent pas à prendre les trois points : il s'agit aussi de regagner la confiance de ses supporters et de réduire l'écart entre leurs ambitions et le rendement affiché sur le terrain.

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Saad Al-Moussa : nous avons confiance en nos qualités malgré les absences

De son côté, Saad Al-Moussa, défenseur d'Al-Ittihad, a insisté sur la volonté des joueurs d'obtenir un résultat positif face au Pakhtakor. Il a assuré que les absences ne serviraient pas d'excuse à un fléchissement, l'équipe disposant d'éléments capables de pallier les absents.

« Nous visons un résultat positif. Nous déplorons quelques absences, mais les autres joueurs ont toutes les qualités requises », a déclaré Al-Moussa, exprimant sa confiance dans la capacité du groupe disponible à prendre ses responsabilités et à livrer le niveau attendu.

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Le défenseur d'Al-Ittihad est revenu sur les erreurs défensives commises lors des derniers matchs, expliquant que la trêve avait été mise à profit pour un travail intensif afin de corriger les points faibles et de redresser la barre avant la reprise de la compétition.

« Pendant la trêve, nous nous sommes concentrés sur les erreurs défensives. Peu m'importe qui joue, nous avons d'excellents défenseurs et, si Dieu le veut, nous parviendrons à corriger nos erreurs lors de la période à venir », a-t-il ajouté.

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Les propos d'Al-Moussa traduisent la détermination des joueurs d'Al-Ittihad à surmonter les problèmes défensifs qui ont pesé sur les résultats de l'équipe. La réception du Pakhtakor devrait constituer un véritable test de la capacité d'Al-Ittihad à transformer le travail effectué pendant la trêve en une performance plus équilibrée et plus efficace, de nature à remettre l'équipe sur le bon chemin dans la compétition continentale.