Partager Suivez GOAL sur Google

Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli, a rendu hommage à son coéquipier et capitaine en sélection saoudienne, Salem Al-Dawsari, qu'il considère comme l'une des légendes du football du royaume, alors même que les deux hommes sont en concurrence pour le titre de meilleur joueur d'Asie.

Publicité

La cérémonie de remise des trophées des meilleurs d'Asie se tiendra demain, jeudi, à l'Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capitale thaïlandaise, qui avait déjà accueilli l'événement en 2017. Des récompenses y seront décernées dans 19 catégories différentes.

Parmi les distinctions remises lors de la soirée figure le trophée de meilleur joueur d'Asie, que se disputent Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dawsari, ainsi que l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de but du club de Tractor.

Les trois joueurs se sont rendus en Thaïlande ce mercredi, où ils ont tenu une conférence de presse pour évoquer leur nomination.

« Je suis fier et heureux d'être parmi vous. C'est un moment indescriptible pour moi. C'est la première fois que je viens ici, un rêve d'enfant s'est réalisé, et j'aurais beau parler, je ne parviendrais pas à décrire ce sentiment », a déclaré Firas Al-Buraikan en conférence de presse, dans des propos rapportés par le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat ».

Publicité Publicité

Al-Buraikan a dit être d'autant plus fier de concourir pour ce trophée aux côtés du « Tornado », à propos duquel il a déclaré : « Je suis encore plus heureux d'être aux côtés de la légende du football saoudien Salem Al-Dawsari, auprès de qui j'apprends énormément. »

Related Topics

Interrogé sur ce qu'il ressentirait s'il était sacré, il a répondu : « Ce serait quelque chose d'immense en ce début de carrière, et cela pourrait représenter un nouveau départ pour moi. »

Il a ajouté : « Depuis l'enfance, on rêve d'être parmi les légendes. Arriver à ce stade est le fruit d'un travail constant, ce n'est pas facile, et ce sera une motivation forte et considérable pour moi. »

Publicité

Al-Buraikan a également pris la défense des attaquants saoudiens, visés par des critiques ces derniers temps : « Comme je l'ai toujours dit, le championnat saoudien compte des attaquants, mais ils n'ont pas eu leur chance. Dieu merci, j'ai eu la mienne et j'ai été à la hauteur des attentes. »

Et de poursuivre : « Je suis certain qu'il existe des attaquants et des joueurs saoudiens qui ont le potentiel, mais ils ont besoin qu'on leur donne leur chance, et cela demande du temps. »

Publicité

L'attaquant d'Al-Ahli a aussi évoqué le nouveau format de la Ligue des champions de l'AFC Élite, en vigueur depuis l'avant-dernière année : « La Ligue des champions de l'AFC Élite s'inscrit dans les nombreux changements qui interviennent à l'échelle mondiale. Les joueurs doivent jouer et rester concentrés sur le terrain. »

Al-Buraikan a conclu en confiant son ressenti après le périple éreintant qu'il vit ces jours-ci, entre sa participation avec la sélection saoudienne lors de la trêve internationale, la cérémonie des meilleurs d'Asie, puis le Clasico face au rival historique, Al-Nassr .

Publicité

« C'est difficile et fatigant, mais le trophée en vaut la peine. Si ce trophée m'est destiné, tout le reste deviendra secondaire », a-t-il conclu.

Le brillant attaquant a pris part à la défaite de l'Arabie saoudite face à l'Ouzbékistan (1-2), hier, mardi, au stade Jassim-bin-Hamad de Doha, la capitale qatarienne, lors du deuxième match amical des Saoudiens durant l'actuelle trêve internationale.

Publicité

Firas Al-Buraikan s'est illustré lors de cette rencontre en inscrivant le but de l'égalisation pour l'Arabie saoudite à la 23e minute, alors que son équipe était menée 1-0, en reprenant de la tête un centre d'Ahmed Al-Ghamdi.

Moins de 24 heures après le match, Firas Al-Buraikan s'est envolé pour Bangkok, la capitale thaïlandaise, afin d'assister à la cérémonie des meilleurs d'Asie, prévue demain, jeudi, ainsi qu'à la conférence de presse organisée en amont, ce mercredi.

Publicité

Moins de 24 heures après la cérémonie, Firas Al-Buraikan regagnera Djeddah, et plus précisément le stade Al-Inma, pour disputer avec Al-Ahli le Clasico face au rival historique, Al-Nassr, comptant pour la 9e journée de la Roshn Saudi League et reporté.

Certains médias ont émis des doutes sur la capacité d'Al-Buraikan à être disponible pour le Clasico, notamment en raison de ces voyages répétés en l'espace de quelques jours, mais d'autres assurent qu'il figurera dans le groupe de l'entraîneur néerlandais Marino Busic.