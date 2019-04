Fiorentina - Vincenzo Montella nommé entraîneur

Au lendemain de la démission de Stefano Pioli, la Fiorentina a fait savoir que Vincenzo Montella serait le nouvel entraîneur du club.

La a déjà trouvé son nouvel entraîneur. Au lendemain de la démission de Stefano Pioli, la Viola a décidé de nommer Vincenzo Montella à ce poste. Le coach italien, passé également par la Roma, l' ou Séville notamment, a déjà entraîné le club pendant quatre saisons, de 2011 à 2015, menant notamment l'équipe à la quatrième place du championnat en 2012-2013 et 2013-2014. Vincenzo Montella s'est engagé pour deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2021 avec le club.

Stefano Pioli avait démissionné après une nouvelle contre-performance ce week-end, une défaite à domicile contre (0-1). La Fiorentina n'a plus gagné en depuis le 17 février dernier et un déplacement sur la pelouse de la (4-1), soit sept matches consécutifs sans victoire. Les coéquipiers d'Alban Lafont occupent actuellement la 10e place du championnat, à 12 longueurs de l'AS Rome et de la 6e place, synonyme de qualification pour la prochaine .

L'Italien de 44 ans - libre depuis son départ de Séville au printemps dernier - aura pour mission de redresser l'équipe, et ce dès ce dimanche avec la réception de (15h). Les Florentins ont encore sept journées de championnat à disputer d'ici la fin de la saison, dont deux chocs contre la de Turin (20 avril) et l'AC Milan (11 mai).

L'équipe est également encore en lice pour remporter un titre puisqu'elle est qualifiée en demi-finale de coupe d' . Après un match nul prolofique à domicile lors du match aller (3-3), il faudra pour le nouvel entraîneur et ses hommes s'imposer sur la pelouse de l' Bergame le 25 avril prochain (20h45) pour espérer voir le Stadio Olimpico. La finale se disputera le 15 mai à Rome ; les Florentins pourraient retrouver l'AC Milan ou la Rome, qui ne se sont pas non plus départagés lors du match aller (0-0).

La Viola compte dans ses rangs plusieurs anciens de comme le gardien Alban Lafont (formé à ), les milieux Bryan Dabo (formé à et passé par Saint-Etienne) et Jordan Veretout (formé à et passé par Saint-Etienne), ou encore l'attaquant Kevin Mirallas (passé par et Saint-Etienne).