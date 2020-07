Fiorentina - Sébastien Frey rassure, Franck Ribéry ne souhaite pas s'en aller

L'ancien de la Fiorentina a expliqué que Franck Ribéry ne souhaite pas quitter la ville de Florence malgré le cambriolage dont il a été victime.

C'est une sensation que l'on ne souhaite à personne qui été vécue par Franck Ribéry et ses proches. Après la victoire de la contre , le Français a en effet découvert que son domicile avait été cambriolé. Heureusement pour l'ancien joueur du Bayern, sa femme et de ses enfants n'étaient pas présents. Rémonté et déçu, le milieu offensif avait partagé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Comme à son habitude, avec un franc-parler qui le caractérise.

"Il aime la ville et respecte la Fiorentina et son projet"

"Ce qui me choque, c'est l'impression d'être à poil. D'avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas (...) Comment me/nous sentir bien ici aujourd'hui après ça ? Je ne cours pas après les millions. Grâce à Dieu on ne manque de rien. En revanche, je cours toujours après le ballon, parce que c'est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout. Et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être", avait notamment écrit Franck Ribéry. Des mots écrits sous le coup de la peur et de la déception, qui n'avaient pas été accueillis de la meilleure des manières par les supporters de la Viola, lesquels l'avaient fait savoir via un communiqué.



Le président de la Fiorentina affiche son soutien à Franck Ribéry

Ce mercredi, c'est au tour de Sébastien Frey, ancien gardien de la Fiorentina et désormais ambassadeur du club, de s'exprimer sur le sujet. Selon le Français, les propos de Franck Ribéry ont été mal interprétés en , et un départ de celui qui semblait se plaire en ne serait pas d'actualité.

"Il aime Florence et n'a jamais pensé à partir. Il a dit qu'il prendrait des décisions pour défendre sa famille et m'a dit de rappeler qu'il aime la ville et respecte la Fiorentina et son projet", a ainsi assuré Sébastien Frey, sur les ondes de de Radio Toscana. Un incident finalement sans incidence ?