Fiorentina - Ribéry : "Je suis vrai"

L'ailier français arrivé à la Fiorentina cet été s'est confié dans un entretien accordé au Corriere dello Sport ce vendredi.

Arrivé en fin de contrat la saison dernière au , Franck Ribéry a fait le choix de rejoindre la cet été, où il peut notamment apporter son expérience pour faire progresser les jeunes joueurs du club.

"Aujourd'hui, les jeunes de vingt ans veulent arriver rapidement, ils ont trop de distractions. Disons qu'avec mon expérience j'espère les aider à grandir. Ici, il y a des jeunes de qualité qui ne peuvent devenir de grands joueurs que par leur travail", a-t-il confié avant de dévoiler une anecdote personnelle avant ses débuts en pro.

"À l'âge de seize ans, je suis parti avec un ami qui avait le permis pour passer un test à Arles, en troisième division. Nous avons parcouru plus de mille kilomètres la nuit, l'essai était à trois heures de l'après-midi, nous sommes arrivés une demi-heure avant et je suis allé sur le terrain sans même avoir mangé. Sacrifice, passion, difficulté, faim. A trente-six ans, j'ai toujours la même faim qu'à l'époque".

"Je ne sais pas vivre sans le vrai football"

L'ancien marseillais confie avoir toujours envie de connaître la pression des grands championnats, ce qui explique son choix de rejoindre l' .

"Je ne sais pas vivre sans la pression et la tension de la veille, sans le voyage en bus jusqu'au stade, le vestiaire avant un match important. Le vrai football. Quand j'ai parlé à ma femme de la proposition de la Fiorentina, elle m'a dit : 'Je te connais depuis vingt ans, je sais tout de toi, je sais que tu as besoin de motivation et que l'argent passe après'."

Enfin, celui qui va fêter ses 37 ans (il les aura le 7 avril prochain) a évoqué sa longévité au plus haut niveau ainsi que celle de joueurs comme Cristiano Ronaldo, Buffon ou Ibrahimovic. "Ce sont des professionnels qui ont travaillé, qui n'ont pas arrêté. Je n'arrêterai que quand mon corps me dira qu'il ne peut plus le faire. Ou plutôt, juste avant."