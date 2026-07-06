Les hostilités sont ouvertes à la Fiorentina. Fabio Paratici veut bâtir un effectif ambitieux pour l'entraîneur Fabio Grosso, sans laisser de place à l'improvisation. Hier, le directeur sportif viola a finalisé un accord avec Tottenham pour le prêt avec option d'achat de Radu Dragusin, une opération de premier plan.





Prochaine étape : renforcer le secteur des ailiers offensifs. La Fiorentina négocie avec Burnley pour Luca Koleosho, qui a disputé 16 matches de Ligue 1 et inscrit 3 buts lors de son prêt au Paris FC en seconde partie de saison dernière. L’opération pourrait être finalisée prochainement pour un montant d’environ 11 à 12 millions d’euros.