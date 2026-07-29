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Fiorentina, Mourinho donne son feu vert pour Valdepenas : un coup à 8 millions d’euros

Fiorentina

L’ailier gauche né en 2006 passera sa visite médicale avec la Fiorentina au Viola Park dans les prochaines 24 à 48 heures

Après de longues et laborieuses négociations, le feu vert est enfin arrivé : Valdepenas s’apprête à devenir un nouveau joueur de la Fiorentina, le feu vert de Mourinho est arrivé.

La Viola va débourser huit millions pour le recruter définitivement, mais le Real Madrid conservera 50 % sur une future revente du joueur, en insérant également dans l’accord la fameuse « recompra » de son « joyau » - valable pour les trois prochaines saisons - pour un montant compris entre dix et douze millions, et voilà une opération ficelée dans le style Nico Paz. Pour le latéral gauche (grande structure athlétique et, pour cette raison, il peut aussi jouer dans l’axe, ce qui évitera d’avoir besoin d’un quatrième élément pour compléter les paires au milieu si Comuzzo venait à partir en prêt), un contrat de cinq ans est prêt.

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