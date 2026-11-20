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Pedro Gonçalves a été l’un des recrutements surprises de Fabio Paratici pour sa Fiorentina. Il est arrivé à Florence en provenance du Sporting Lisbonne, où il avait joué un rôle majeur ces dernières saisons, dans le cadre d’un prêt payant de 2,5 assorti d’une option d’achat portant le montant total à environ 25 millions d’euros.

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Les débuts à la Fiorentina sont compliqués pour l’ailier offensif portugais de 28 ans, barré par Mastantuono et Njie, mais Vanoli estime beaucoup l’ancien joueur du Sporting Lisbonne et lui fait confiance. Il cherche à lui donner de plus en plus de temps de jeu. Jusqu’ici, Pote, son surnom de longue date, a peu joué, mais affiche tout de même des statistiques significatives : 8 apparitions et 2 passes décisives en Serie A en 196 minutes au total, ainsi qu’une apparition ponctuée d’un but décisif en Coupe d’Italie.

Goncalves se plaît à Florence. Il aimerait jouer davantage, mais sait qu’il doit élever son niveau pour remplir les conditions susceptibles de déclencher une obligation d’achat. D’autant qu’il considère désormais comme terminée une très belle aventure au Sporting Lisbonne, également marquée par quelques incompréhensions.

La Serie A semblait de toute façon promise à l’ailier né en 1998 : l’été dernier, les rumeurs de transfert l’avaient associé avec insistance au Milan de son mentor Ruben Amorim. Le joueur est revenu sur cette question dans un entretien accordé au quotidien portugais Record : « Le Milan m’a contacté cet été ? On m’a parlé de cette possibilité, mais je ne sais pas ce qui s’est passé en coulisses. Chaque fois que je parle à mon agent, ou à mes agents, dont Jorge (Mendes, ndlr), je leur demande toujours de ne me rapporter que ce qui est vrai. Parfois, ils évoquent la possibilité d’un transfert qui, finalement, ne se concrétise pas ; cela fait partie du

jeu ».

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. La possibilité de retravailler avec Amorim ne m’est jamais parvenue à 100 % »