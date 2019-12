Fiorentina - Kevin-Prince Boateng critique le football business

Au cours d'un long entretien accordé à Bild, le milieu offensif de la Fiorentina a vivement regretté l'aspect business du football moderne...

Footballeur professionnel depuis presque quinze ans désormais, Kevin-Prince Boateng évolue aujourd'hui sous les couleurs de la . À 32 ans, celui qui a notamment porté les couleurs de clubs prestigieux tels que l' et le arrive à l'âge de la maturité.

"Le football est juste un business maintenant​"

Et pour le Ghanéen, cela rime avec certaines prises de positions bien tranchées. Dans un long entretien accordé à Bild dimanche, le milieu offensif s'est notamment exprimé au sujet d'un football qu'il juge trop business. "Le football est juste un business maintenant, et vous êtes un numéro. Si vous ne travaillez pas, vous serez remplacé, purement et simplement. Il n’y a plus de loyauté. C’est triste", a d'abord regretté le frère de Jérôme Boateng.

"Il faudrait faire un sondage pour savoir quel joueur de football professionnel aime encore aller s’entraîner et s’amuse. Il y a tellement d’argent que cela devient stressant, la pression est énorme. Il y a des moments aujourd’hui où je m’amuse et d’autres ou je ne m’amuse pas, je suis honnête à ce sujet. Dans le passé, je me suis toujours amusé", a ensuite dénoncé Kevin-Prince Boateng. Voilà qui a le mérite d'être clair.