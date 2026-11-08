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Serie A
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Artemio Franchi, Firenze
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Fiorentina-Juventus en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne voir le match et où le suivre en streaming ?

Fiorentina vs Juventus FC
Fiorentina
Juventus FC
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre la Fiorentina et la Juventus : heure du coup d’envoi et nouvelles des équipes

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crest
Serie A - Journée 11
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Juventus est diffusé en exclusivité et en direct sur DAZN. Un abonnement actif à la plateforme sera nécessaire pour suivre la rencontre.

Le stade Artemio Franchi de Florence accueille le match de clôture de la onzième journée de Serie A : la Fiorentina et la Juventus s’affrontent dans l’une des rivalités les plus intenses du football italien.

La Fiorentina de Paolo Vanoli aborde ce rendez-vous après avoir pris quatre points lors de ses deux derniers matches de championnat, dont une convaincante victoire 4-2 face à Sassuolo. L’équipe toscane n’a pas encore gagné à domicile cette saison, une statistique qui pèse et rend ce match encore plus délicat pour Vanoli.

La Juventus, de son côté, arrive à Florence avec le vent en poupe : deux victoires consécutives, 2-0 face à Napoli en Serie A et 2-1 contre l’AZ Alkmaar en Ligue Europa, ont ramené de la sérénité dans un club qui avait traversé des semaines difficiles après la défaite à Gênes.

Randal Kolo Muani a été l’un des acteurs majeurs de la soirée aux Pays-Bas, confirmant les signes de progression qu’attendaient les supporters de la Juventus. Luciano Spalletti cherche désormais des réponses concrètes sur un terrain historiquement difficile, pour savoir si son équipe a vraiment franchi un cap.

Côté blessures, la Juventus doit composer avec une infirmerie toujours bien remplie : Cambiaso est forfait en raison d’une fatigue musculaire, tout comme Yildiz, Thuram et Locatelli, absents de longue date. Spalletti récupère toutefois McKennie, qui devrait être titulaire.

Des points précieux sont en jeu avant la trêve internationale : une défaite compliquerait le parcours de la Juventus, tandis que la Fiorentina veut enfin décrocher sa première victoire devant son public.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Fiorentina vs Juventus FC Équipes probables

4-3-3
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Formation
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
4-4-2
D. de GeaD. de GeaR. DragusinR. DragusinA. JimenezA. JimenezVieryVieryV. ValdepenasV. ValdepenasN. FagioliN. FagioliC. NdourC. NdourM. BrescianiniM. BrescianiniA. NjieA. Njieteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoG. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiP. KaluluP. KaluluJ. CabalJ. CabalG. BremerG. BremerT. KoopmeinersT. KoopmeinersK. AlajbegovicK. AlajbegovicW. McKennieW. McKennieD. LuizD. LuizN. WoltemadeN. WoltemadeR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
4-3-3
Fiorentina

Onze de départ

Juventus FC

Entraineur

  • P. Vanoli
  • L. Spalletti

La Fiorentina doit se passer de Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta et Riccardo Sottil. Vanoli devrait aligner le onze suivant : De Gea ; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas ; Fagioli, Ndour, Brescianini ; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Juventus se présente avec une longue liste de blessés : Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara et Cambiaso sont absents. Ce dernier est à l’arrêt en raison d’une fatigue musculaire contractée aux Pays-Bas. Spalletti récupère McKennie et devrait aligner : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal ; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners ; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

État de forme

FIO

FIO - Forme

GEN
D2-1
COM
D1-3
INT
D2-1
ATA
N2-2
SAS
V2-4
But marqué (encaissé)
9/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
JUV

JUV - Forme

REN
N2-2
LEC
V0-2
GEN
D2-0
NAP
V2-0
AZ
V1-2
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La Fiorentina aborde ce match avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 face à Sassuolo, précédée d’un match nul 2-2 contre l’Atalanta. La Fiorentina a marqué 8 buts et en a encaissé 9 sur cette période, avec trois défaites consécutives avant sa série positive des deux derniers matches.

La Juventus affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, entre Serie A et Ligue Europa. Après sa défaite 2-0 contre le Genoa, la Juventus a enchaîné trois matches sans défaite, dont des victoires 2-0 face à Napoli et 2-1 contre l’AZ Alkmaar. Au total, la Juventus a inscrit 7 buts et en a concédé 4 au cours de ces rencontres.

Confrontations directes

Face à face

FiorentinaNulJuventus FC
2
2
1
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FDM
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
FDM
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FDM
8Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 17 mai 2026, lorsque la Juventus recevait la Fiorentina à l’Allianz Stadium : la Fiorentina s’était imposée 2-0. Sur leurs cinq rencontres les plus récentes, la Fiorentina compte deux victoires contre une pour la Juventus, ainsi que deux matches nuls. Le bilan des buts sur ces cinq matches est de 9 pour la Fiorentina et de 6 pour la Juventus.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
RomaRomaROM
118303110+2127
V
V
V
N
V
3
InterInterINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
N
5
Milan ACMilan ACMIL
106312112+921
V
D
V
V
N
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
V
D
V
D
N
8
BologneBologneBOL
115241614+217
V
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
104241713+414
D
V
N
D
V
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
N
D
D
V
V
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
13
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
103251620-411
D
N
N
D
V
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
N
D
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
N
D
D
D
16
ParmeParmePAR
11227917-88
D
V
N
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
D
D
D
D
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, la Fiorentina occupe actuellement la quinzième place du classement, tandis que la Juventus est septième.

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