Fiorentina-Juventus : Allegri s'attend à un match spécial pour Vlahovic

Massimiliano Allegri a répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse à la veille du match de Coppa Italia contre la Fiorentina. L'entraîneur de la Juventus a commencé par faire le point sur l'infirmerie. Il compte plusieurs joueurs indisponibles.

Un bon test pour la Vieille Dame



"Dybala et Bernardeschi seront disponibles dès jeudi, Rugani progresse bien. Alex Sandro sera encore absent pendant dix jours, tandis que nous espérons avoir Zakaria pour le match retour contre Villarreal. Chiellini n'est toujours pas là, je vais demander à De Sciglio de serrer les dents", a confié le technicien italien, qui s'attend à un gros test pour la Vieille Dame.

"C'est un bon test pour nous, un beau match et c'est toujours agréable de jouer à Florence. Nous jouons sur deux matchs et demain il est important de marquer. C'est une équipe bien entraînée, avec de bons joueurs, qui va affronter une équipe comme la Juve qui veut atteindre la finale", a ajouté Massimiliano Allegri, avant d'évoquer le cas de Vlahovic.

"Vlahovic sera toujours reconnaissant"

Recruté cet hiver à la Viola, il revient à Florence pour la première fois en tant qu'adversaire. "Vlahovic sera toujours reconnaissant à tout le monde à Florence, qui l'a élevé et lui a permis d'arriver à la Juventus. Il est serein et calme, alors c'est normal c'est un garçon de 22 ans qui revient dans un environnement où il a grandi. Ce sera un match spécial pour lui, mais il est calme et il doit le rester. Ce sont des étapes à franchir dans la carrière du garçon".