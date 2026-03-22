Fiorentina-Inter, Marelli : « Pongracic touche le ballon avec le bras, mais il est dans une position naturelle. Il n'y a pas lieu de sanctionner. »

Un incident qui continuera de faire parler de lui.

Le match Fiorentina-Inter s'est terminé sur un score de 1-1, mais le contact de la main de Pongracic a déclenché, pendant la rencontre, de vives protestations de la part de tous les joueurs nerazzurri sur le terrain, qui réclamaient un penalty en leur faveur. Voici le déroulement de l'action : Dumfries adresse un centre depuis la droite que ni Pio Esposito ni Ranieri ne parviennent à atteindre ; ensuite, le ballon passe, file et est touché par le bras de Pongracic.

L'arbitre Colombo a décidé de laisser le jeu se poursuivre et, finalement, le VAR n'est pas intervenu pour revoir l'action ou pour demander à l'arbitre de procéder à une révision sur le terrain.

Ainsi, après le match, Luca Marelli, ancien arbitre et expert en arbitrage, est intervenu en direct dans l'émission Fuoriclasse de DAZN, commentant ainsi la possible faute de main de Pongracic lors de la première mi-temps de Fiorentina-Inter : « À la septième minute, il y a un centre et Pongracic touche le ballon de la main droite : le bras reste immobile et la position est naturelle. De plus, Ranieri et Esposito devant lui manquent le ballon et le rendent imprévisible : le contact se fait alors avec un bras qui ne bouge jamais. Ils ont jugé que cette intervention avec le bras n'était pas sanctionnable et, pour moi, c'est la bonne décision car il n'y a pas d'éléments justifiant une sanction ».

C'était là le commentaire final de Marelli, afin de ne laisser aucune place à d'autres interprétations.







