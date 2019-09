Fiorentina - Déjà fan de Ribéry, le président le compare à Ronaldo

Présent dans les tribunes pour assister à la rencontre face à la Juve (0-0), Rocco Commisso est totalement tombé sous le charme de Franck Ribéry...

Samedi, Franck Ribéry était titulaire pour la réception de la Turin (0-0). Sous une chaleur importante et pour sa première titularisation en , le Français a livré une prestation aboutie, faisant parler son expérience et sa technique sur plusieurs actions. Il n'en fallait pas moins pour se mettre définitivement les supporters de la Viola dans la poche, eux qui ont forcément apprécié voir l'ancien du Bayern évoluer à ce niveau.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été les seuls à s'enthousiasmer. Bien au contraire même, puisque Rocco Commisso, le président de la s'est lui aussi emporté au sujet de Franck Ribéry, pour lequel il ne tarissait pas d’éloges au sortir de la rencontre.

"Vous avez vu Ribéry ? Il était meilleur que Ronaldo"

"Je suis enchanté. C’était un match fantastique. Ils n’ont jamais cessé d’attaquer jusqu’au bout. Vous avez vu Ribéry ? Il était meilleur que Ronaldo. Chiesa et Castrovilli ont été phénoménaux. J’avais dit avant la rencontre que je ne reviendrais pas au stade si nous perdions, mais après ça je peux vous dire que je reviendrai", a lancé l’homme d’affaires sur le site officiel du club, totalement séduit par sa nouvelle recrue.

Si Franck Ribéry devrait rencontrer quelques difficultés pour s'élever au niveau du quintuple Ballon d'Or sur la durée, il est vrai que sa prestation n'avait rien à envier à celle du Portugais, plutôt emprunté samedi après-midi. En attendant, le principal intéressé était lui aussi très satisfait.



"Je suis content. Cela faisait presque trois mois que je n'avais pas joué en match et je ne suis arrivé qu'il y a trois semaines. Je suis content de travailler tous les jours pour retrouver mon niveau. Aujourd'hui j'ai joué une heure, c'est bien. Il faut continuer comme ça", a confié l'ancien international français, au micro de la chaîne Sky Sport, quelques minutes après la rencontre. Ce nouveau challenge promet décidément d'être excitant !