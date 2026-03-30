Fiorentina : comment va Dodo ? Aucune blessure n'est à déplorer, il est prêt à jouer dès maintenant et vise le match contre Vérone

Bonne nouvelle pour la Fiorentina. Dodo a passé des examens d'imagerie médicale après sa blessure et n'a subi aucune lésion : le joueur reprendra l'entraînement avec le groupe et pourrait déjà jouer ce week-end contre Vérone.





COMMENT VA DODO ? - Le latéral de la Fiorentina avait ressenti une gêne à la cuisse lors d'un des derniers entraînements pendant la trêve internationale. Les examens qu'il a passés ce matin n'ont toutefois révélé aucune lésion.

Voici le communiqué du club.





« L'ACF Fiorentina annonce que, ce matin, le joueur Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô a subi des examens cliniques et instrumentaux après avoir quitté prématurément le terrain lors de la séance d'entraînement de samedi. Les examens diagnostiques effectués ont exclu toute lésion au niveau des muscles fléchisseurs de la cuisse droite. Le joueur poursuivra son programme personnalisé dans les prochains jours. »





LES PROCHAINS MATCHS - La Fiorentina fera son retour sur le terrain après la trêve contre Vérone. Bonne nouvelle pour Paolo Vanoli qui pourrait déjà compter sur Dodô dès le week-end prochain. Dans ce championnat, le Brésilien a déjà disputé 39 matches et a marqué lors de l’une de ses dernières sorties, à l’extérieur contre la Cremonese.