Finalissima 2026 : l'UEFA et la CONMEBOL confirment l'annulation de l'événement au Qatar et expliquent comment se faire rembourser ses billets

La « Finalissima » 2026, très attendue, qui devait opposer l'Espagne, championne d'Europe, à l'Argentine, championne du monde, au Qatar en mars prochain, a été officiellement annulée.

L'UEFA et la CONMEBOL ont confirmé le 15 mars que le match n'aurait pas lieu comme prévu.

L'Espagne et l'Argentine se concentreront plutôt sur leurs préparatifs individuels en vue de la prochaine Coupe du monde 2026, les deux nations organisant des matchs amicaux de remplacement dans des territoires plus sûrs.

Comment obtenir le remboursement des billets pour la Finalissima ?

Le comité d'organisation local a annoncé que tous les supporters ayant acheté des billets officiels via le site « Road To Qatar » recevront automatiquement un remboursement intégral.

Vous n'avez aucune démarche à effectuer ; les fonds seront reversés sur votre moyen de paiement d'origine dans un délai de 30 jours.

Si vous avez acheté des billets sur des marchés secondaires ou via des plateformes tierces telles que StubHub, il vous est conseillé de contacter directement ces prestataires afin de lancer leurs procédures de remboursement spécifiques.

Date initiale Statut Lieu Action requise Vendredi 27 mars ANNULÉ Stade Lusail (Qatar) Remboursement automatique (30 jours)

Qu'est-il advenu du Qatar Football Festival ?

La Finalissima devait être le temps fort du Festival du football du Qatar 2026.

Cependant, l'ensemble du festival a été annulé en raison des restrictions de voyage affectant les joueurs et les officiels.

Les matchs prévus opposant le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Serbie n'auront plus lieu à Doha.

Nouveaux matchs pour l'Espagne et l'Argentine

Espagne : Elle affrontera désormais la Serbie le 27 mars à l'extérieur, puis l'Égypte à Barcelone le 31 mars.

Elle affrontera désormais le 27 mars à l'extérieur, puis à Barcelone le 31 mars. Argentine : Elle est revenue à Buenos Aires pour accueillir deux matchs amicaux à domicile à La Bombonera contre la Mauritanie (27 mars) et le Guatemala (31 mars).

Si cette annulation est une déception pour les supporters qui espéraient voir Lamine Yamal affronter Lionel Messi, les deux fédérations ont indiqué que la sécurité des joueurs et la sécurité logistique avaient été les principaux facteurs à l'origine de cette décision.

Les organisateurs gardent l'espoir que le format de la Finalissima revienne à une date ultérieure, dès que le calendrier footballistique mondial le permettra.