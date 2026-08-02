Comme le rapporte Fabrizio Romano, expert du mercato, le BVB s’est désormais entendu avec le club italien de première division Como 1907 sur un transfert de Couto, après de longues négociations.

D’après ces informations, Dortmund ne va certes pas boucler une vente du Brésilien. En revanche, un accord de principe existerait entre les deux clubs pour un prêt. Il resterait désormais à intégrer une option d’achat dans l’opération.

En 2024, le BVB avait d’abord obtenu le prêt de Couto en provenance de Manchester City, mais avait accepté dans le même temps une obligation d’achat assez facile à activer. Le Borussia a ainsi dû recruter définitivement l’international brésilien à quatre reprises à l’été 2025 pour un montant total de 25 millions d’euros, alors que Couto n’avait pas vraiment convaincu lors de sa première année à Dortmund et était souvent remplaçant.

Départ du BVB ? Yan Couto jouerait aussi la Ligue des champions avec Côme

Lors de la saison écoulée également, Couto a ensuite le plus souvent été loin d’être un titulaire indiscutable de manière constante. Dans la phase finale de l’exercice, l’entraîneur Niko Kovac ne comptait presque plus du tout sur le joueur de 24 ans : entre la mi-mars et la mi-mai, Couto n’a cumulé que douze minutes de jeu en deux mois.

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Le BVB est donc ouvert à un départ du latéral, dont le contrat court encore jusqu’en 2030. Côme s’est rapidement imposé comme un candidat chaud à sa signature, mais début juillet encore, un transfert semblait alors capoter. À l’époque, le journaliste mercato Gianluca Di Marzio avait rapporté que l’intérêt de Côme pour Couto s’était nettement refroidi et que les Italiens allaient chercher ailleurs dans leur quête d’un nouveau latéral droit.

Mais Couto semble désormais malgré tout être une solution avec laquelle l’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, peut se familiariser. La saison passée, l’Espagnol avait conduit l’équipe emmenée par le meneur de jeu Nico Paz à la quatrième place de Serie A. Couto continuerait donc aussi à évoluer en Ligue des champions à Côme.