Selon le journal espagnol Marca, les représentants de Sancho ont opposé un refus au président de Getafe, Angel Torres.

Le club espagnol de première division avait récemment tenté de recruter le joueur offensif, actuellement sans club. Sancho était apparemment ouvert, sur le principe, à une arrivée à Getafe, mais les deux parties ne sont pas parvenues à un accord sur le salaire.

Le Telegraph avait ainsi récemment rapporté que le club espagnol proposait à Sancho un contrat jusqu’à l’été prochain, avec un salaire de seulement 12 000 euros environ par semaine (soit environ 400 000 euros jusqu’à la fin de la saison). À titre de comparaison, son contrat avec Manchester United, arrivé à échéance fin juin, rapportait à l’ancien joueur de Dortmund près de 300 000 euros par semaine, soit environ 25 fois plus.

Les exigences salariales de Jadon Sancho étaient trop élevées pour Getafe

Selon Marca, l’offre de Getafe était certes nettement plus élevée que ne l’avait rapporté le Telegraph. Le club de Liga ne souhaitait toutefois pas satisfaire les exigences de Sancho : l’Anglais aurait demandé trois millions d’euros nets pour le reste de la saison.

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Toujours selon Marca, Sancho a choisi une destination nettement plus lucrative sur le plan financier. Le joueur de 26 ans aurait reçu une offre du monde arabe qui répondrait à ses exigences. Sancho pourrait donc prendre la direction de l’Arabie saoudite, mais il avait également été associé, il y a quelques semaines, à l’Arabian Falcons FC de Dubaï (Émirats arabes unis).

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Sancho, qui avait percé au Borussia Dortmund avant de devenir l’un des meilleurs jeunes joueurs offensifs du monde, tournerait ainsi le dos au football européen. En 2021, Manchester United avait déboursé pas moins de 85 millions d’euros pour recruter à Dortmund l’international anglais aux 23 sélections. Sancho n’a toutefois jamais répondu aux grandes attentes placées en lui à Old Trafford.

Jadon Sancho : seul son passage au Borussia Dortmund a vraiment été une réussite

Ces dernières années, Sancho n’a connu qu’une seule période vraiment faste : la seconde moitié de la saison 2023-2024, lorsqu’il était prêté au Borussia Dortmund et avait notamment atteint la finale de la Ligue des champions avec le club. Un nouveau retour de Sancho à Dortmund a certes été évoqué cet été, mais les discussions n’ont finalement jamais débouché sur des négociations concrètes.

À United, le dribbleur n’avait de toute façon plus d’avenir depuis longtemps. Ses prêts à Chelsea et à Aston Villa lors des deux dernières saisons n’ayant pas fonctionné comme espéré, la carrière de Sancho s’est de plus en plus enlisée. Depuis la fin de son contrat à Manchester, il n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Outre Getafe, des clubs italiens et turcs, entre autres, auraient manifesté leur intérêt.