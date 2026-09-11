Plusieurs médias italiens rapportent de manière concordante que l’attaquant du FC Bruges ne se serait finalement pas engagé pour une carrière avec la sélection nationale italienne. Lors d’un entretien avec le nouveau sélectionneur Roberto Mancini ainsi qu’avec le directeur technique de la fédération italienne, la FIGC, Claudio Ranieri, Tresoldi aurait demandé un délai de réflexion supplémentaire ainsi qu’à ne pas être convoqué pour les prochains matches de Ligue des nations.

Par ailleurs, le joueur de 22 ans voudrait de toute façon d’abord aller au bout du cycle en cours avec les Espoirs allemands. C’est aussi notamment pour cette raison, écrivent la Gazzetta dello Sport et La Repubblica, que la FIGC a pour l’instant mis en suspens auprès de la FIFA le changement d’association demandé par Tresoldi.

Tresoldi joue pour le FC Bruges et y enchaîne les très bonnes performances. Cela ne donne pas seulement lieu à de nombreuses spéculations sur un transfert, mais fait aussi de lui un joueur convoité par plusieurs fédérations. Fin août, les rumeurs ont pris de l’ampleur lorsque la Gazzetta a rapporté que Tresoldi avait choisi l’Italie. De son côté, Bild écrivait que l’ancien joueur de Hanovre n’avait pas encore tranché.

Tresoldi, fils d’un père italien et d’une mère argentine, est né à Cagliari et a d’abord grandi en Italie. Ce n’est qu’à l’âge de 13 ans qu’il est arrivé en Allemagne avec sa famille, avant d’être formé à Hanovre 96. En 2025, il a rejoint Bruges contre une indemnité de transfert de 7,5 millions d’euros.

Depuis les U19, Tresoldi évolue avec les sélections de jeunes de la DFB. Avec les Espoirs, il a inscrit 12 buts en 24 apparitions. Il a confirmé sa bonne forme mardi avec un but en Ligue des champions lors de la défaite 3-2 de Bruges contre Aston Villa. Il a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises cette saison en sept matches.

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Nicolo Tresoldi était un candidat pour la Coupe du monde avec Julian Nagelsmann

Comme le droitier a également réalisé une première saison remarquable à Bruges, il était un candidat très sérieux pour intégrer le groupe de Julian Nagelsmann, alors ex-sélectionneur de l’Allemagne, pour la Coupe du monde. Comme ce dernier l’a révélé, Tresoldi a failli être convoqué. « Il en a vraiment été très proche pendant longtemps », a expliqué Nagelsmann. Tresoldi est un joueur « qui a ce flair particulier dans la surface ». Cela n’a toutefois pas encore suffi pour lui cette fois-ci, même si Nagelsmann a laissé entendre que le « moment viendra » pour Tresoldi.

Ce moment avec la Mannschaft pourrait donc arriver bientôt, même si ce n’est plus sous Nagelsmann. Celui-ci a démissionné après la Coupe du monde complètement ratée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Jürgen Klopp a pris la relève et annoncera sa première liste le 17 septembre. Il ne s’est pas encore exprimé au sujet de Tresoldi.

En Italie aussi, la sélection nationale est en pleine reconstruction. Après avoir une nouvelle fois manqué la phase finale de la Coupe du monde, Mancini est revenu comme sélectionneur. Lors de la prochaine trêve internationale, la Nazionale affrontera la Belgique (25 septembre), la France (2 octobre), ainsi que la Turquie à deux reprises (28 septembre et 5 octobre) en Ligue des nations.