Finalement pas Avellino : James Rodríguez (35 ans) surprend et trouve un accord avec un autre club

James Rodríguez (35 ans) ne va finalement pas rejoindre l’Italie, rapportent plusieurs médias internationaux. Malgré l’intérêt concret du club de Serie B d’Avellino, le milieu de terrain a choisi de retourner à l’Atlético Nacional, dans son pays natal, la Colombie. Son compatriote Juan Cuadrado (38 ans) a déjà été présenté en Liga DIMAYOR, mais du côté de Millonarios FC.

James semblait se diriger tout droit vers Avellino, où l’icône italienne Alessandro Nesta est l’entraîneur principal. Le club voyait en l’international aux 131 sélections la pièce manquante dans sa quête d’une montée en Serie A.

James est libre de tout contrat depuis son départ du club de MLS de Minnesota United et avait donc plusieurs clubs parmi lesquels choisir, même s’il semblait n’être qu’une question de temps avant qu’il ne signe en Italie. Dans un retournement de situation surprenant, l’Atlético s’est désormais emparé de sa signature. Il devrait probablement être présenté dans quelques jours.

James est considéré comme l’un des plus grands joueurs colombiens de tous les temps et doit notamment ce statut à la Coupe du monde 2014, où il s’était illustré avec, entre autres, une somptueuse volée, récompensée par le prix Puskás, contre l’Uruguay.

Ce tournoi lui avait valu un transfert de premier plan au Real Madrid, qui avait versé environ 80 millions d’euros à l’AS Monaco. James, qui a également joué pour le Bayern Munich, Everton, Al-Rayyan, São Paulo, CA Banfield et le Club León, a gardé ses meilleures performances pour la sélection nationale.

Contrairement à James, Cuadrado a déjà été présenté dans le pays sud-américain. Le latéral droit a disputé pas moins de 314 matches avec la Juventus, et a également porté les couleurs, entre autres, de Chelsea, de l’Inter, de la Fiorentina et de l’Atalanta.

L’international aux 116 sélections a signé jusqu’à la mi-2027 à Bogotá et est qualifié par son nouveau club de « l’un des footballeurs colombiens les plus éminents de ces dernières décennies ».



