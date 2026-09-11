James Rodríguez (35 ans) ne va finalement pas s’engager en Italie, rapportent divers médias internationaux. Malgré l’intérêt concret du club de Serie B d’Avellino, le milieu de terrain a choisi de retourner à l’Atlético Nacional, dans son pays natal, la Colombie. Son compatriote Juan Cuadrado (38 ans) a déjà été présenté en Liga DIMAYOR, mais du côté de Millonarios FC.

James se dirigeait à grands pas vers Avellino, où l’icône italienne Alessandro Nesta est l’entraîneur principal. Le club voyait dans l’international aux 131 sélections la pièce manquante dans sa quête de promotion en Serie A.

James peut être recruté librement après son départ du club de Major League Soccer de Minnesota United et avait donc plusieurs clubs parmi lesquels choisir, même si cela semblait n’être plus qu’une question de temps avant qu’il ne signe en Italie. Dans un retournement de situation surprenant, c’est désormais l’Atlético qui s’empare de sa signature. Il sera probablement présenté d’ici quelques jours.

James est considéré comme l’un des plus grands joueurs colombiens de tous les temps et doit notamment ce statut à la Coupe du monde 2014, où il a brillé, entre autres, avec une somptueuse volée, lauréate du prix Puskás, contre l’Uruguay.

Ce tournoi lui a valu un transfert de premier plan au Real Madrid, qui a versé quelque 80 millions d’euros à l’AS Monaco. James, qui a ensuite porté les couleurs du Bayern Munich, d’Everton, d’Al-Rayyan, de São Paulo, du CA Banfield et du Club León, a toutefois réservé ses meilleures performances à la sélection nationale.

Contrairement à James, Cuadrado a déjà été présenté dans le pays sud-américain. Le latéral droit a disputé pas moins de 314 matches avec la Juventus et a également porté les couleurs, entre autres, de Chelsea, de l’Inter, de la Fiorentina et de l’Atalanta.

L’international aux 116 sélections a signé jusqu’à la mi-2027 à Bogotá et est présenté par son nouveau club comme « l’un des footballeurs colombiens les plus éminents des dernières décennies ».



