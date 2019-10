Finale mondiale de la Danone Nations Cup à partir de 10 octobre

La phase finale de la Danone Nations Cup se tiendra pendant trois jours à Barcelone.

La Danone Nations Cup va livrer son verdict en fin de semaine. En effet, la finale Mondiale de la cette épreuve, plus grande compétition de football au monde réservée aux filles et garçons âgés de 10 à 12 ans (U12), aura lieu à Barcelone du 10 au 12 octobre prochains.

Pendant trois jours, plus de 1 000 jeunes footballeurs venus du monde entier auront la chance de fouler la pelouse du RCD Stadium et de représenter leur pays.

Cette édition spéciale, qui se déroule dans le cadre des célébrations du centenaire de la marque, rassemblera les finales mondiales 2018 et 2019. Au total, 20 équipes masculines et 8 équipes féminines, pour chacune des finales, tenteront de remporter le titre de Champion du Monde de la catégorie U12.

La sera représentée par l’Olympique Lyonnais (filles et garçons) pour la finale 2018 et par l’Olympique Lyonnais (filles) et le (garçons) pour la finale 2019.