Finale de Ligue des champions : Darmanin présente ses excuses après les incidents au Stade de France

Le ministre de l'Intérieur a reconnu sa part de responsabilité, un mois après les graves incidents qui ont émaillé la finale de Ligue des champions.

Un mois jour pour jour après la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, marquée par de graves incidents aux abords du Stade de France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a reconnu une part de responsabilité dans le fiasco de la soirée.

Darmanin reconnait sa responsabilité

Entendu entre temps par une commission du Sénat dans le cadre de l'enquête ouverte dans la foulée du match, le ministre s'était contenté de rejeter la faute sur les supporters, insistant sur les 40.000 fans de Liverpool qui seraient venus sans billet. Un chiffre largement contesté depuis.

"Est-ce que le Stade de France aurait dû être mieux géré ? La réponse est oui. Est-ce que j’en ai une part de responsabilité ? La réponse est oui. Je m’excuse bien volontiers pour tous ceux qui ont subi cette mauvaise gestion", a-t-il admis ce mardi matin sur RTL.

Darmanin a également pris comme exemple les deux matchs des Bleus (contre le Danemark et la Croatie) et la finale de Top 14 entre Castres et Montpellier qui se sont déroulées sans incidents et pour lesquels il a "changé profondément l'organisation de la préfecture de police".

La délinquance désormais visée

Le ministre s'est cette fois attardé sur le problème de la délinquance, responsable selon lui du chaos du 28 mai dernier.

"J'ai changé l’organisation, j’ai doublé les moyens qui manquaient, sans doute, pour lutter contre la délinquance, car s’il y a quelque chose qui s’est mal passé au Stade de France, c’est la lutte contre la délinquance", a-t-il affirmé.

"Le préfet de police a fait son travail ce soir-là. Mais il est certain qu’on a un changement d’organisation à faire."

Le Préfet Lallement ne sera d'ailleurs pas sanctionné : "Je ne fais jamais de punition ad hominem", a assuré Darmanin avant de glisser : "peut-être, dans le secret de mon bureau, il existe des changements".