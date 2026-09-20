Finale au Maroc et duel face à l'Égypte : Mendy révèle une surprise après sa décision de prendre sa retraite

Le Sénégalais Édouard Mendy, gardien de but d'Al-Ahli en Arabie saoudite, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale avec la sélection de son pays, une décision qui intervient après huit années passées dans les rangs des Lions de la Teranga, durant lesquelles il a remporté deux fois la Coupe d'Afrique des Nations et disputé deux Coupes du Monde.

Mendy, âgé de 34 ans et fort de 59 sélections, a affirmé dans un entretien accordé au journal L'Équipe que la décision de prendre sa retraite avait commencé à se dessiner après le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, et qu'il y avait continué à réfléchir même après la Coupe du Monde, ayant estimé être arrivé au point où il pouvait laisser la place à la nouvelle génération.

Mendy a déclaré : « C'était le bon moment pour s'arrêter, après avoir représenté mon pays dans toutes les compétitions possibles. J'ai participé à deux Coupes du Monde, ou plutôt à deux Coupes d'Afrique des Nations et demie, car j'ai malheureusement été blessé lors de la première. J'ai eu la chance de remporter deux titres après avoir disputé trois tournois. »

Il a ajouté : « J'ai eu le sentiment d'avoir accompli mon devoir, d'avoir contribué à transmettre mon expérience, d'avoir été très proche de la nouvelle génération et de l'avoir préparée du mieux possible aux compétitions futures. »

La décision de Mendy est intervenue au moment où Patrick Vieira prenait les rênes de la sélection sénégalaise, le gardien ayant révélé que le nouvel entraîneur l'avait contacté et lui avait exposé son projet ainsi que le rôle qu'il voulait lui confier, ce qui l'a beaucoup touché, sans pour autant le faire changer d'avis.

Il a expliqué : « Patrick m'a appelé et m'a exposé son projet, sa vision et mon rôle dans celle-ci. J'ai été très touché par le rôle qu'il voulait me confier. C'est Patrick Vieira, un très grand joueur. Je lui ai exposé ma vision et ma décision, mais il a malgré tout tenté de me convaincre. »

Le gardien d'Al-Ahli en Arabie saoudite a indiqué qu'il avait demandé à Vieira un peu de temps pour réfléchir, avant de trancher, précisant qu'il ne voulait pas entamer une nouvelle étape avec la sélection tout en sachant qu'il y avait une forte probabilité qu'il n'y reste pas.

Il a déclaré : « Je ne voulais pas entamer une nouvelle étape avec ce groupe tout en sachant qu'il y avait une forte probabilité que je ne la mène pas à son terme. J'ai préféré que le nouveau groupe se stabilise rapidement, qu'il trouve son chemin, et qu'il n'y ait aucune perturbation liée à ma poursuite ou non en sélection nationale. »

Mendy a évoqué l'image que le peuple sénégalais voudrait garder de lui après la fin de son parcours international, affirmant que ce qui compte le plus pour lui, c'est d'être perçu comme un joueur ayant placé l'intérêt de son pays au-dessus de toute considération.

Il a déclaré : « Ce que je veux qu'ils retiennent, c'est un patriote qui a placé l'intérêt de son pays au-dessus de toute considération. Pendant huit ans, j'ai accordé à la sélection nationale la priorité absolue. Malgré les blessures, malgré les circonstances difficiles, j'ai toujours cherché à répondre à l'appel de la patrie de la meilleure des manières. »

Il a ajouté : « Obtenir ces résultats et faire le bonheur du peuple sénégalais est ma plus grande victoire », assurant que les événements de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (au Maroc) n'avaient eu aucune incidence sur sa décision de prendre sa retraite, et que ces questions se traitaient dans un cadre différent de sa décision personnelle.

Le 18 janvier, la sélection du Sénégal l'avait emporté face au Maroc sur le score de 1-0 après prolongation, lors d'une finale marquée par une vive polémique, après que les joueurs sénégalais eurent quitté la pelouse pour regagner les vestiaires à la suite d'un penalty accordé au Maroc.

En mars, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de considérer le Sénégal comme perdant du match sur le score de 3-0, avant que la Fédération sénégalaise ne dépose un recours devant le Tribunal arbitral du sport, qui a fixé au 8 octobre la date d'examen de l'affaire.

Interrogé sur le match le plus marquant de sa carrière internationale, Mendy a choisi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 face à l'Égypte, que le Sénégal a remportée aux tirs au but sur le score de 4-2 après que les temps réglementaire et de prolongation se furent achevés sur un score nul et vierge.

Il a déclaré : « C'est tout simplement ma première finale de Coupe d'Afrique des Nations, au Cameroun, contre l'Égypte. C'était ma première finale continentale, car en 2019 j'avais été victime d'une fracture au doigt. J'ai ressenti toute cette pression, toutes les attentes du pays. Remporter cette première étoile a été un sentiment incroyable, un sentiment sans pareil. »

Malgré sa retraite internationale, Mendy vit une année exceptionnelle sur le plan individuel, après être entré dans la liste des nommés pour le trophée Yachine du meilleur gardien de but de la saison, une nomination qu'il a considérée comme un motif de fierté particulier pour lui.

Il a déclaré : « C'est un immense motif de fierté. C'est même un motif de fierté plus grand que ma nomination durant ma période à Chelsea, car elle représente un véritable couronnement d'une année formidable, tant sur le plan du club qu'international. »

Mendy a expliqué que la saison en cours avait été la plus satisfaisante pour lui depuis le début de sa carrière professionnelle, après avoir conjugué le sacre de titres et la prise de responsabilités plus importantes avec son club en tant que capitaine, en plus de son rôle de leader avec la sélection du Sénégal.

Il a conclu son propos en déclarant : « Ce fut une année extrêmement satisfaisante pour moi, la meilleure depuis mon passage professionnel. Être nommé à 34 ans alors que je joue en Arabie saoudite, où beaucoup qualifient le championnat de championnat secondaire, montre le niveau que j'ai atteint cette année. »