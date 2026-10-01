Le départ prématuré du camp de l’équipe nationale portugaise révèle quelque chose qui a toujours été vrai dans la carrière de Cristiano Ronaldo : son rapport à sa propre importance oscille depuis des années entre un professionnalisme exceptionnel et un égocentrisme prononcé. Cette fois encore, c’est clairement le second qui a pris le dessus.

Or, lorsqu’on mène une sélection nationale en tant que capitaine, on porte des responsabilités. Même lorsque son propre rôle diminue, et surtout dans ce cas-là. Ronaldo avait récemment été envoyé à l’échauffement contre la Norvège par le sélectionneur Jorge Jesus, avant de finalement ne pas entrer en jeu. Qu’un joueur du statut de Ronaldo n’en soit pas ravi est compréhensible. Qu’il quitte alors les lieux de manière abrupte, vexé, ne l’est pas.

Ce sera sans doute un dernier acte bruyant de sa carrière avec la Selecao, qui méritait évidemment une fin bien plus digne. Ronaldo aurait pu accepter la décision du sélectionneur, se mettre au service de l’équipe et assumer la tête haute son rôle de joueur à temps partiel. Au lieu de cela, c’est encore CR7 lui-même qui se retrouve au centre de l’attention.

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Cristiano Ronaldo quitte le Portugal en superstar vexée

C’est précisément là que réside la tragédie de son départ : Ronaldo, qui a marqué le Portugal pendant plus de deux décennies, ne s’en va pas en grand capitaine, mais en superstar vexée. Cela fait coq, égoïste et, surtout, c’est totalement inutile. Ses performances avec la sélection ne peuvent pas être effacées pour autant, ses innombrables buts et le sacre à l’Euro 2016 resteront partie intégrante de son histoire. Mais un immense héritage ne protège pas d’un dernier chapitre stupide.

À quel point un tel adieu peut être différent, on le voit justement ces jours-ci chez l’éternel rival de Ronaldo, Lionel Messi. L’Argentin a annoncé fin août sa retraite internationale. Après la finale de la Coupe du monde perdue, Messi a tourné la page en expliquant notamment que de plus jeunes joueurs méritaient leur place.

Le 6 octobre, il recevra un match d’adieu officiel et le titre de docteur honoris causa de l’université de Buenos Aires. Avec cette justification : Messi est un « exemple d’excellence et de modestie ». C’est là la grande différence entre les deux : Messi montre comment une légende mûrit avec dignité, alors que Ronaldo se comporte en homme en représentation parce qu’on ne lui accorde visiblement plus le rôle qu’il revendique pour lui-même.

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Le départ de Cristiano Ronaldo est ce qui pouvait arriver de mieux au Portugal

Malgré tout, au Portugal, on devrait pousser un soupir de soulagement. Peut-être l’équipe le fera-t-elle même. Car le départ de Ronaldo est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Sur le strict plan sportif, cela devrait être une libération.

Ces derniers temps, Ronaldo est devenu de plus en plus un frein pour l’équipe. Sa vitesse n’est plus celle d’autrefois. Son volume de course et son travail sans ballon ne suffisent plus aux exigences d’une équipe de tout premier plan. On avait l’impression que sa seule présence entravait l’équilibre collectif.

Ronaldo peut certes encore être dangereux dans la surface et décider des matches par sa finition. Mais pour que cela se produise, ce qui arrivait de toute façon de plus en plus rarement ces derniers temps, le jeu du Portugal doit être conçu pour un joueur qui n’est lui-même presque plus capable de peser activement sur de larges séquences du match. À 41 ans, Ronaldo n’est plus la force de la nature de 2014. Au Portugal, certains font pourtant encore comme si c’était toujours le cas.

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Une nouvelle liberté de création pour Jorge Jesus sans Cristiano Ronaldo

Le coach Jesus voit ainsi s’ouvrir une possibilité qu’il n’avait auparavant presque pas. L’ancien entraîneur de Ronaldo à Al-Nassr peut désormais façonner une équipe du Portugal selon ses idées, sans avoir sans cesse à expliquer si, et pourquoi, Ronaldo joue ou non.

La sélection portugaise se retrouve ainsi inévitablement face à un nouveau départ, dans lequel la génération très talentueuse emmenée par Bruno Fernandes, Joao Neves ou Vitinha peut enfin sortir de l’ombre de Ronaldo. CR7, lui, s’en va en égocentrique incurable, sans décence, et prouve une fois de plus que, pour lui, sa propre statue pèse plus lourd que le bien du collectif.

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