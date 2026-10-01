Le départ prématuré du camp de l’équipe nationale portugaise révèle quelque chose qui a toujours été vrai dans la carrière de Cristiano Ronaldo : son rapport à sa propre importance oscille depuis des années entre un professionnalisme exceptionnel et un égocentrisme prononcé. Cette fois encore, c’est ce dernier qui a pris le dessus.

Cependant, lorsqu’on mène une sélection nationale en tant que capitaine, on porte des responsabilités. Même lorsque son propre rôle se réduit, et surtout à ce moment-là. Ronaldo avait récemment été envoyé à l’échauffement contre la Norvège par le sélectionneur Jorge Jesus, avant de finalement ne pas entrer en jeu. Qu’un joueur du statut de Ronaldo n’en soit pas ravi est compréhensible. Qu’il parte brutalement, vexé, à cause de cela, ne l’est pas.

Ce sera sans doute un dernier acte retentissant de sa carrière dans la Selecao, qui méritait évidemment une fin bien plus digne. Ronaldo aurait pu accepter la décision de l’entraîneur, se mettre au service de l’équipe et assumer son rôle de joueur à temps partiel la tête haute. Au lieu de cela, c’est encore CR7 lui-même qui se retrouve au centre de l’attention.

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Cristiano Ronaldo quitte le Portugal dans la peau d’une superstar vexée

C’est précisément là que réside la tragédie de son départ : Ronaldo, qui a marqué le Portugal pendant plus de deux décennies, ne s’en va pas comme un grand capitaine, mais comme une superstar vexée. Cela fait fanfaron, égoïste et, surtout, c’est totalement inutile. Ses prestations avec la sélection ne peuvent pas être effacées pour autant, ses innombrables buts et la conquête de l’Euro 2016 restent partie intégrante de son histoire. Mais un grand héritage ne protège pas d’un dernier chapitre idiot.

On voit justement ces jours-ci, chez l’éternel rival de Ronaldo, Lionel Messi, à quoi peut ressembler un tel adieu. L’Argentin a annoncé sa retraite internationale à la fin du mois d’août. Après la finale de la Coupe du monde perdue, Messi a tourné la page en expliquant notamment que des joueurs plus jeunes méritaient leur place.

Le 6 octobre, il recevra un match d’adieu officiel ainsi qu’un doctorat honoris causa de l’université de Buenos Aires. Avec pour justification que Messi est un « exemple d’excellence et d’humilité ». C’est là toute la grande différence entre les deux : Messi montre comment une légende vieillit avec dignité, alors que Ronaldo, lui, se comporte comme un cabotin parce qu’on ne semble plus lui accorder le rôle qu’il estime lui revenir.

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Le départ de Cristiano Ronaldo est la meilleure chose qui pouvait arriver au Portugal

Malgré tout, au Portugal, on devrait pousser un soupir de soulagement. Peut-être même l’équipe le fera-t-elle. Car le départ de Ronaldo est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Sur le seul plan sportif, il devrait représenter une libération.

Pour l’équipe, Ronaldo est devenu de plus en plus un frein ces derniers temps. Sa vitesse n’est plus celle d’autrefois. Son volume de course et son travail sans ballon ne répondent plus aux exigences d’une équipe de tout premier plan. On avait l’impression que sa seule présence entravait l’équilibre collectif.

Ronaldo peut bien sûr encore être dangereux dans la surface et faire basculer des matches grâce à sa finition. Mais pour que cela arrive, ce qui était de toute façon de plus en plus rare ces derniers temps, le jeu du Portugal doit être façonné autour d’un joueur qui n’est lui-même presque plus en mesure de peser activement sur de larges séquences d’un match. À 41 ans, Ronaldo n’est plus la force de la nature de 2014. Au Portugal, pourtant, certains font encore comme si c’était le cas.

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Une nouvelle liberté pour Jorge Jesus sans Cristiano Ronaldo

Le coach Jesus voit ainsi s’ouvrir une possibilité qu’il n’avait guère auparavant. L’ancien entraîneur de Ronaldo à Al-Nassr peut désormais façonner une équipe du Portugal selon ses idées, sans avoir sans cesse à expliquer si oui ou non Ronaldo joue, et pourquoi.

L’équipe nationale portugaise se retrouve ainsi inévitablement face à un nouveau départ, dans lequel la génération très talentueuse emmenée par Bruno Fernandes, Joao Neves ou Vitinha peut enfin sortir de l’ombre de Ronaldo. CR7, en revanche, s’en va en égocentrique incurable, sans décence, et prouve une fois de plus que, pour lui, sa propre statue pèse plus lourd que le bien du collectif.

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