Fenerbahçe s’est finalement résolu au départ de son entraîneur principal Ismail Kartal, rapportent les médias turcs vendredi après-midi. Le grand club n’est pas parvenu à faire changer d’avis le technicien, si bien que Dirk Kuijt dirige provisoirement le groupe en tant qu’entraîneur intérimaire.

Kartal a provoqué une grande surprise jeudi soir après le match de Ligue des champions face à l’AS Roma. Fenerbahçe a fait match nul 1-1, après quoi l’entraîneur a annoncé sa démission de manière totalement inattendue lors de la conférence de presse.

Peu avant, Kartal avait encore largement félicité ses joueurs. « Ce soir, je félicite mes joueurs et je démissionne. Je tiens à remercier nos supporters, les gens des médias, mon staff et mes joueurs pour tout le soutien que j’ai reçu jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

L’entraîneur a affirmé avoir pris sa décision dans l’intérêt du cador turc. « J’ai pris cette décision pour ouvrir la voie à mon club. Nous avons pris cette décision ensemble en tant qu’équipe », a déclaré Kartal, qui a en outre fait savoir qu’il ne voulait plus revenir comme entraîneur de Fenerbahçe.

Le président Aziz Yildirim a d’abord refusé de coopérer au départ de Kartal. « Il reste notre entraîneur et c’est aussi ce que je lui ai dit. Nous continuons ensemble, nous sommes comme une famille. Jusqu’à mon départ, il restera l’entraîneur principal », a réagi le président après cette annonce surprise.

Vendredi, il est toutefois apparu qu’un retour de Kartal devenait de plus en plus improbable. L’entraîneur ne s’est pas présenté à l’entraînement, avait selon le journaliste Yagiz Sabuncuoglu éteint ses téléphones et était injoignable pour la direction du club, après quoi Kuijt a dirigé la séance avec Zeki Göle.

Selon les médias turcs, Fenerbahçe a désormais accepté que Kartal parte réellement. Les dirigeants auraient encore tenté de le convaincre de rester, mais sans succès, de sorte que Kuijt est en tout cas provisoirement responsable de l’équipe première.

Kuijt prépare avec l’équipe première le prochain match de championnat, lundi prochain sur le terrain de Gaziantep.