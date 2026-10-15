Le Bayern Munich est parvenu à un accord de principe avec son attaquant anglais, Harry Kane, pour prolonger son contrat après plusieurs semaines de négociations entre les deux parties, selon un rapport de presse.

Le célèbre journaliste britannique de "Sky Sports", Michael Bridge, a en effet indiqué ce jeudi que le Bayern Munich finalise actuellement les documents officiels pour une prolongation de contrat jusqu'à l'été 2029.

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Kane a rejoint le Bayern en provenance de Tottenham en août 2023, avec un contrat de quatre saisons courant jusqu'au 30 juin 2027. Le club bavarois n'avait alors pas dévoilé le montant du transfert, mais des informations de presse l'avaient estimé à environ 100 millions d'euros, un record en championnat d'Allemagne.

Des médias allemands avaient par ailleurs évoqué, l'été dernier, la volonté des deux parties de prolonger le contrat, au moins jusqu'à l'été 2029. Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, avait quant à lui qualifié les négociations de très harmonieuses.

Kane poursuit sa belle forme cette saison, puisqu'il a inscrit deux buts lors du match nul concédé par le Bayern Munich à l'extérieur face aux Norvégiens de Viking (3-3), mardi dernier, lors de la deuxième journée de la première phase de la Ligue des champions.

La star anglaise fait également partie des principaux candidats au Ballon d'Or 2026, qui sera remis à Londres le 26 octobre de ce mois.



