Dimanche après-midi, Elversberg a écrit une véritable histoire de conte de fées. Le club de Spiesen-Elversberg, une localité comptant moins de 13 000 habitants, a assuré sa promotion en Bundesliga, couronnant ainsi une ascension fulgurante. Il s'agit de sa troisième promotion en cinq ans, un exploit sans précédent.

La tension était palpable jusqu’à la dernière journée de deuxième division allemande. Malgré un adversaire a priori à sa portée, Münster, déjà condamné à la relégation, Elversberg, deuxième du classement, n’avait rien d’acquise. Hanovre 96 et le SC Paderborn brigaient également la montée directe. Les trois formations abordaient ainsi la dernière journée avec exactement 59 points au compteur. Avant ce dénouement, Elversberg possédait la meilleure différence de buts, tandis que Hanovre occupait la troisième place et Paderborn la quatrième. La conclusion de la saison s’annonçait donc palpitante.

Finalement, la révélation de la 2. Bundesliga a vécu un après-midi de rêve : elle a ouvert le score dès l’entame, puis a doublé la mise en seconde période pour savourer aussitôt sa montée.

Dès la 10^e minute, un corner rapidement joué permet à Bambasé Conté, parfaitement servi par Tom Zimmerschied, de glisser le ballon au fond des filets : 1-0. Moins de quatre minutes plus tard, Elversberg prenait déjà le large. David Mokwa manquait d’abord totalement une première passe au second poteau, avant de convertir un centre en retrait de Lasse Günther : 2-0, score à la mi-temps.

En seconde période, Mokwa a tué tout suspense en inscrivant son deuxième but de l’après-midi. Après un excellent travail préparatoire de Conté, l’attaquant n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets : 3-0. Elversberg pouvait désormais se préparer sérieusement pour la Bundesliga.

Hanovre et Paderborn

Longtemps en pole position pour la troisième marche du podium et donc pour les barrages, Hanovre a vu ses espoirs vaciller à la 83^e minute lorsque Luka Lochoshvili a égalisé pour le FC Nuremberg (3-3). Dans le même temps, le SC Paderborn s’imposait 2-0 sur la pelouse du SV Darmstadt et offrait ainsi à l’équipe de Ralf Kettemann la deuxième place, synonyme de barrage. Le VfL Wolfsburg attend désormais le vainqueur de cette rencontre.

Hannover conclut donc son exercice sur une note mitigée et devra repasser une saison supplémentaire en 2. Bundesliga sous les ordres de Christian Titz.

Outre Elversberg, Schalke 04 fait son retour en Bundesliga. Le club de Gelsenkirchen, déjà couronné depuis plusieurs semaines, retrouve l’élite après trois saisons d’absence. Enfin, Fortuna Düsseldorf, où officie Sven Mislintat, n’a pas réussi à se maintenir et est relégué en troisième division après une lourde défaite contre Greuther Fürth.