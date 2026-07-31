Le rideau est tombé sur le parcours des représentants de la Kings League Moyen-Orient et Afrique du Nord, les équipes DR7, dirigée par le créateur de contenu saoudien Mefreh Assiri « Derbaha », et FWZ, dirigée par le créateur de contenu koweïtien Fawaz Al-Shammari, dans la Coupe du monde des clubs de la Kings League 2026, après leur élimination lors des matchs du dernier tour de repêchage à Milan, en Italie.

L'équipe DR7 avait signé l'une des surprises majeures de la compétition en éliminant le tenant du titre Los Troncos lors du match d'ouverture, avant de quitter la compétition à la suite de sa défaite face au champion de la Kings League brésilienne DesimpaiN.

FWZ a également mis un terme à son parcours après sa défaite face au champion de la Kings League italienne Alpak FC, et ce à la suite de sa victoire remarquée sur le géant espagnol Porcinos au tour précédent.

Malgré la fin de leur parcours, les deux équipes ont affiché des niveaux compétitifs qui ont confirmé la capacité des clubs de la Kings League de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à rivaliser avec l'élite des équipes de la compétition mondiale.

Les matchs de la Coupe du monde des clubs de la Kings League se poursuivent à Milan avec la tenue des quarts de finale, la compétition devant se conclure par les rencontres du Final Four demain, samedi.