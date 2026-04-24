Fin de match chaotique en KKD : des supporters visiteurs en colère ont lancé des torches dans le secteur des supporters locaux ; la rencontre a été interrompue

Le match décisif de la Keuken Kampioen Divisie entre le SC Cambuur et Vitesse a totalement dégénéré vendredi. Les supporters de Vitesse ont lancé à deux reprises des torches en direction des tribunes locales après des buts du club frison. La rencontre a été définitivement arrêtée peu avant la fin, alors que le score était de 2-1, suite à la répétition de ces incidents dans les tribunes.

Avant le coup d’envoi, Vitesse devait absolument l’emporter pour espérer atteindre les barrages, tandis que Cambuur jouait avant tout pour son public et pour célébrer les adieux de l’entraîneur Henk de Jong.

Juste avant la mi-temps, Vitesse a ouvert le score par Naoufal Bannis, qui a parfaitement conclu un centre : 0-1. Les Arnhemmois semblaient ainsi suivre la marche à suivre pour se qualifier pour les barrages. Cambuur a dû courir après le score après la pause.

Peu après, les visiteurs se sont toutefois retrouvés à dix suite à un deuxième carton jaune pour Nathangelo Markelo. Un coup dur qui a redonné espoir à Cambuur, et l’équipe locale a considérablement intensifié la pression.

Cette pression a conduit à l’égalisation de Mark Diemers à la 51^e minute : le capitaine a magnifiquement marqué sur coup franc lointain, portant le score à 1-1.

À peine l’égalisation était-elle célébrée que l’ambiance basculait : plusieurs fumigènes ont été lancés depuis le secteur des supporters visiteurs vers le public local, entraînant une première interruption.

Dans les dernières minutes, Vitesse s’est jeté corps et âme vers l’avant, mais, réduit à dix, le club d’Arnhem n’a pas réussi à reprendre l’avantage. Pire : à six minutes du terme, Cambuur a doublé la mise. Le ballon est resté en suspension devant le but de Vitesse, avant que Icham Ferrah ne le pousse au fond des filets (2-1).

La situation a de nouveau dégénéré en tribunes. Cette fois, les supporters de Vitesse ont lancé en masse des torches en direction des secteurs réservés aux partisans de Cambuur. Les fans de Leeuwarden ont alors évacué les gradins. L’arbitre Martin van den Kerkhof a de nouveau interrompu la rencontre, cette fois définitivement.