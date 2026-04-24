Fin de match chaotique en KKD : des supporters visiteurs en colère ont lancé des fumigènes dans le secteur des supporters locaux ; la rencontre a été interrompue

Le match décisif de la Keuken Kampioen Divisie entre le SC Cambuur et Vitesse a complètement dégénéré vendredi. Les supporters de Vitesse ont lancé à deux reprises des fumigènes en direction des tribunes locales après des buts de Cambuur. La rencontre a été interrompue peu avant son terme, alors que le score était de 2-1, suite à une seconde vague de troubles dans les tribunes. La question est désormais de savoir si la rencontre sera reprise vendredi.

Avant le coup d’envoi, Vitesse devait absolument l’emporter pour espérer atteindre les barrages, tandis que Cambuur jouait avant tout pour son public et pour marquer les adieux de l’entraîneur Henk de Jong.

Juste avant la mi-temps, Vitesse a ouvert le score par Naoufal Bannis, qui a superbement repris un centre : 0-1. Les Arnhemmois semblaient ainsi faire exactement ce qu’il fallait pour rester dans la course aux barrages. Cambuur devait se lancer à la poursuite après la pause.

Peu après, les visiteurs se sont toutefois retrouvés à dix suite à un deuxième carton jaune pour Nathangelo Markelo. Un coup du sort qui a redonné espoir à Cambuur, et l’équipe locale a alors considérablement intensifié la pression.

Cette pression a fini par payer : à la 51^e minute, le capitaine Mark Diemers a égalisé d’une magnifique frappe lointaine sur coup franc (1-1).

À peine l’égalisation concrétisée, l’ambiance bascule : plusieurs fumigènes sont lancés depuis le secteur des supporters visiteurs vers le public local, entraînant l’arrêt temporaire de la rencontre.

Dans les dernières minutes, Vitesse s’est jeté corps et âme vers l’avant, mais, réduit à dix, le club d’Arnhem n’a pas réussi à reprendre l’avantage. Pire : à six minutes du terme, Cambuur a doublé la mise. Le ballon est resté en suspension devant le but de Vitesse, avant que Icham Ferrah ne le pousse au fond des filets (2-1).

La situation a de nouveau dégénéré en tribunes. Cette fois, les supporters de Vitesse ont lancé de nombreuses torches en direction des secteurs réservés aux partisans de Cambuur. Les supporteurs de Leeuwarden ont alors évacué les tribunes. L’arbitre Martin van den Kerkhof a de nouveau interrompu la rencontre.



